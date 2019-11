Muškaracu porijeklom iz BiH osam godina robije u SAD zbog podrške Islamskoj državi

SENT LUIS - Američki federalni sud osudio je Ramiza Zijada Hodžića (45), zvanog Siki, iz Sent Luis Kauntija, u Misuriju, na 96 mjeseci zatvora zbog urote za pružanje materijalne podrške Islamskoj državi.

Prema sudskim dokumentima, Hodžić, koji vodi porijeklo iz BiH, je u razdoblju kovao zavjeru s drugima s ciljem pružanja podrške Abdulahu Rami Pazari i drugima, prenose američki mediji.

Hodžić je Pazari namjeravao pružiti podršku i resurse teroristima, znajući da će on i drugi učesnici koristiti tu podršku i resurse u svrhu borbe protiv sirijskih vladinih snaga i drugih.

Hodžić je finansijski podržavao Pazaru i druge, koji su taj novac koristili za kupovinu zaliha poput američkih vojnih uniformi, čizmi, oružja, taktičke opreme, odjeće, pribora za oružje, municije i drugih stvari korisnih borcima u Siriji.

Saoptužena Sedina Unkić Hodžić čeka na izricanje kazne, Nihad Rosić čeka suđenje, Jasminka Ramić, Mediha Medi Salkičević i Armin Harčević, osuđeni su na 36, 78, odnosno 60 mjeseci zatvora.

Abdulah Ramo Pazara je poginuo boreći se u Siriji.

