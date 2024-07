NATO će razbiti ruske planove

Predstavnici zemalja Alijanse na samitu u Vašingtonu usvojili su deklaraciju koja u 38 tačaka sadržava sve ono što bi trebalo da predstavlja fokus NATO-a u narednim godinama.

Iako je ruska agresija na Ukrajinu u fokusu NATO-a, koji ove godine obilježava 75. godišnjicu, Savez nalazi i prostora da se bavi i pitanjima zapadnog Balkana.

U jednom od zaključaka deklaracije navodi se da su zapadni Balkan i crnomorska regija od strateškog značaja za Savez.

"Nastavićemo unapređivati naš politički dijalog i praktičnu saradnju sa zapadnim Balkanom kako bismo podržali reforme, regionalni mir i sigurnost, te se suprotstavili zlonamjernom utjecaju, uključujući dezinformacije, hibridne i cyber-prijetnje, koje predstavljaju državni i nedržavni akteri. Ostajemo snažno posvećeni njihovoj sigurnosti i stabilnosti. Alijansa ostaje posvećena kontinuiranom angažmanu NATO-a na zapadnom Balkanu, uključujući NATO-ove snage na Kosovu (KFOR), navodi se u deklaraciji.

Dio ovog važnog dokumenta je i Bosna i Hercegovina.

"Pozdravljamo napore Moldavije da nastavi demokratske reforme, kao i Bosne i Hercegovine u njenim evropskim integracijama, opredijeljeni smo da podržimo njihove sigurnosne i odbrambene sposobnosti, te da poboljšamo njihov kapacitet da se suprotstave hibridnim prijetnjama. Također, jačamo naše angažmane sa sadašnjim i potencijalnim novim sagovornicima izvan evroatlantskog područja, jer bi to moglo ojačati našu međusobnu sigurnost, navedeno je.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji boravi u Vašingtonu, ističe za "Oslobođenje" kako je jedno od najvažnijih strateških partnerstava za BiH upravo partnerstvo sa NATO savezom i to iz nekoliko razloga.

"Prvi je trenutna geopolitička situacija prioritet, koja je nekako razbudila sve političke aktere. Drugi je činjenica da NATO kao jedan ozbiljan sistem ima i svoju ulogu nakon Dejtonskog sporazuma, kao dio garancije za stabilnost našeg regiona, a posebno BiH. Da mogu birati i da imam pravo izbora, birao bih NATO, pa EU, jer taj sigurnosni šešir koji NATO pruža zaista je nešto što našoj zemlji treba. Svakim danom sve mi je više žao i potpuno ne razumijem zašto su prethodne vlasti pristale na zahtjeve Milorada Dodika i što su nas sa puta u punopravno članstvo u NATO, onako kako naši zakoni govore, prebacili na polje saradnje sa NATO-om, koje je zapravo način na koji Srbija kreira svoju vanjsku politiku. Mislim da je to jedna od grešaka koje su neoprostive", naglašava Konaković.

Na poziv američkog državnog sekretara Antonija Blinkena, Konaković je učestvovao na događaju o temi "Žene, mir i sigurnost" u State Departmentu, a na poziv predsjednika SAD Džozefa Bajdena prisustvovao je prijemu povodom 75 godina postojanja NATO-a.

Konaković će biti učesnik i sesije NATO Public Foruma pod nazivom "Zapadni Balkan - NATO i EU u partnerstvu".

"Ono što je za nas jako važno jeste da uvijek dobijamo od predstavnika NATO saveza značajno prisustvo. Vidjeli ste koliko je NATO budan kad je riječ o BiH, kad je bilo priče o mogućem neproduženju misije EUFOR-a 'Althea' u BiH da je NATO bio spreman da potpuno pokrije i da preuzme taj dio sigurnosne kontrole, što je za Bosnu i Hercegovinu možda bila i bolja opcija. Zaista su vrlo posvećeni svim procesima. Mi se trudimo i mogu reći u tome uspijevamo da ih na pravi način informišemo. Pogotovo danas, kad imate snažan ruski utjecaj kroz pojedince iz Republike Srpske, političare koji se time ponose, koji jasno pokazuju da drže čvrsto tu prorusku stranu - i EU, ali i NATO posebno su se probudili i shvatili da ta opasnost nije opasnost samo za BiH, nego za cijeli region", ističe Konaković.

Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Džejms O'Brajen nedavno je kazao da su sjever Kosova i prijetnje otcjepljenjem u BiH najveći rizik za regiju, ali i podvukao da je NATO jači.

Osnivač i predsjednik Evroatlantskog savjeta Srbije Dragan Šormaz kaže da je izjava O'Brajena u stvari poruka Rusiji - "znamo šta radite!"

"Upravo je Rusija ta koja pokušava na ova dva slučaja da zapali iskru sukoba na zapadnom Balkanu, kako bi sebi bar malo olakšala situaciju u Ukrajini. Ipak, to je nemoguće ostvariti, a jedan je razlog - Aleksandar Vučić. Naime, posle terorističkog akta u Banjskoj, Aleksandra Vučića je, pre svega, SAD ščepala za vrat i on je sada njihov apsolutni poslušnik. Na Kosovu je sve već dao što je bilo za davanje, ostalo je da Priština, posle izbora, usvoji statut i formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Moje informacije kažu da je plan da se to završi do narednog proleća. Nadam se da ništa taj plan neće poremetiti", kaže Šormaz.

Dodaje da je u BiH situacija daleko jednostavnija, iako to građanima BiH ne izgleda tako.

"Bez Srbije, vlast u Republici Srpskoj nema ni snage ni mogućnosti da radikalizuje situaciju, a Srbija to nikako neće dozvoliti da se dogodi. Ono čime sam ja nezadovoljan, to je što se NATO, pa ni EU više ne angažuju u regionu da razbiju rusko/kineski narativ koji truje naša društva, naročito Srbe, glupostima i lažima, ali i plasira nazadne ideologije", smatra Šormaz.

Konaković naglašava da je NATO na našem prostoru dokazao svoju snagu.

"Geostrateški, geopolitički, to je neumoljivo najjača snaga i sila koja može reagovati u rokovima u kojima niko drugi ne može. To znaju svi, to zna cijeli svijet, to znaju ovi koji kreiraju probleme na zapadnom Balkanu, to znaju secesionisti u Bosni i Hercegovini i mislim da je to jedna ozbiljna brana svim njihovim namjerama", kaže Konaković.

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.)

