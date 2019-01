NATO čizma (još) neće gaziti BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Uslovljavanje imenovanja i donošenja pojedinih odluka putem BiH ka NATO-u te sve veći pritisci da BiH nastavi put ka ovom vojnom savezu, u narednom periodu dovešće do usložnjavanja političke situacije, dodatnih tenzija i oštre polemike političkih lidera u BiH.

Ovo je u suštini stav analitičara koji tvrde da pritisci na BiH neće dati, jer ne postoji stvarna volja unutar BiH da se ide dalje ka Sjevernoatlantskom savezu i pored toga što su zahtjevi za aktivaciju MAP-a izgrađeni na osnovu dosadašnjih političkih izjava pa i ranije političke volje i dokumenata koji su usvajani.

"Problem je što je do sada usvajano sve u vezi sa NATO-om i normalno je, ako se nešto obeća, da se to i ispuni. NATO integracije će stvarati sve veće političke tenzije i to se već vidi i događa. Da bi neka država pristupila NATO-u, ona mora biti stabilna na unutrašnjem planu, a to će kod nas izazvati polemike i dodatne tenzije u BiH", rekao je Miloš Šolaja, politički analitičar i direktor Centra za međunarodne odnose iz Banjaluke.

Kada su u pitanju uslovljavanja, u BiH su ona već počela s obzirom na to da su hrvatski i bošnjački član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović na određeni način rekli da će podržati izbor Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH tek kad jasno kaže da je opredijeljen za NATO i da će raditi na tome da BiH bude dio tog vojnog saveza. Sa druge strane, Srbi u BiH, odnosno zvanična politika i institucije su na određeni način protiv tog vojnog saveza, a na to ih obavezuje i rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske koja govori o vojnoj neutralnosti. Takođe, gotovo svi srpski političari u BiH imaju stav da na putu kao NATO-u treba pratiti Srbiju.

Da će put BiH ka NATO-u obilježiti godinu pred nama, smatra i Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, koji je dodao i to da smatra da BiH treba da ima partnerski odnos s ovom vojnom alijansom.

Trenutno u Savjetu ministara BiH već nekoliko sjednica na dnevni red ne dolazi Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018-2019. godina, koji je bez prisustva Srba izrađen u Komisiji za NATO integracioni proces BiH.

Ovoj komisiji priznanje je na određeni način odao i Majkl Pompeo, američki državni sekretar, koji je pisao Predsjedništvu BiH pozivajući vlasti da godišnji nacionalni program BiH što prije proslijedi Briselu.

"Ovim korakom će se, takođe, poboljšati bezbjednost u BiH te ojačati proces reformi, koji je već dio nastojanja da BiH dobije kandidatski status u pregovorima sa Evropskom unijom", napisao je Pompeo članovima Predsjedništva BiH naglašavajući da razumije da postoji zabrinutost unutar Predsjedništva BiH da bi veći stepen saradnje sa NATO-om mogao uticati na odnose sa susjednim zemljama.

Takođe, naglasio je da Srbija, iako nije članica NATO-a niti je izrazila želju da to postane, ima značajniju saradnju s Alijansom, uključujući i zajedničke vježbe.

Komentarišući poziv Pompea, Dodik je rekao da je definitivan stav Srpske vojna neutralnost i neulazak u bilo koji vojni savez te da očekuje da tome ostanu privrženi i predstavnici Srpske u Savjetu ministara BiH.

"Oni pokušavaju da nađu bilo šta za šta bi se mogli zakačiti, ali moraju da se naviknu da je naš stav definitivan u tom pogledu. Republika Srpske je za vojnu neutralnost i neulazak u bilo koji vojni savez", rekao je Dodik dodajući da je pozivanje na neke ranije donesene odluke potpuna konfuzija te da novih odluka koje podrazumijevaju približavanje NATO-u neće biti.

I Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske, rekla je da se funkcioneri Srpske moraju pridržavati Rezolucije Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti te da postoji jasan stav o NATO savezu.

"Sada se svi nešto pokušavaju utrkivati u tome da bude deblokiran MAP, ali ću ponoviti da proces kretanja prema NATO-u, pa makar i ovaj korak koji se odnosi na aktiviranje MAP-a, jeste nešto što je bilo opterećeno političkim uslovima", rekla je Cvijanovićeva dodajući da Pompeo nije neko ko je non-stop na terenu te da mu je neko objasnio da ovdje postoji neki navodni ruski uticaj, pa onda treba skloniti uslove i na brzinu aktivirati sve što se odnosi na kretanje prema NATO-u.