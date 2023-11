NATO čuva BiH, ali i Srbe na Kosovu

SARAJEVO - Da Sjevernoatlantski savez ozbiljno analizira i prati situaciju u Bosni i Hercegovini te ostatku regiona pokazala je ovosedmična posjeta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je naglasio kako je Alijansa izuzetno predana sigurnosti i stabilnosti ovog regiona.

"Vi znate da smo godinama tome predani, jer vaša država ima značaj za cijeli region zapadnog Balkana", kazao je Stoltenberg u Sarajevu, a tokom posjete Beogradu izjavio je i da ga raduju primjeri dobre saradnje sa Srbijom.

Direktor beogradskog Instituta za međunarodnu i nacionalnu sigurnost prof. dr Darko Trifunović ističe da se "politički Beograd oslanja na NATO, jer NATO je jedini garant bezbjednosti srpskom, ali i drugom nealbanskom stanovništvu na Kosovu".

"Čuli smo da će Srbija na zahtev predsednika, kao glavnokomandujućeg oružanih snaga, povećati broj vežbi sa NATO-om, tako da ni u kojem slučaju Beograd neće ostati sam u tom pogledu. S druge strane, i sam Stoltenberg je tražio hitno formiranje zajednice srpskih opština, onako kako je to dogovoreno u Bruxellesu, a ne onako kako to Priština interpretira", kaže Trifunović.

Nedžad Ahatović, vojni analitičar, navodi da se "mora i u Sarajevu, Bruxellesu i u Monsu shvatiti da je Srbija, a kao rezultat velikosrpske politike uzročno-posljedično i naš entitet RS, na suprotnoj strani kada govorimo o širenju NATO-a".

"Političke elite i u Srbiji, a posebno u RS, do kraja su instrumentalizirani i involvirani u Putinovu agresivnu političku doktrinu, a iz takvog odnosa sa Putinom je nemoguće izaći bez ozbiljnih posljedica po vlastiti život i zdravlje. Kada ste u tako fatalnoj situaciji, onda tražite način da što bolje ispunite ono što se od vas traži, a na Balkanu svaki korak u smjeru daljeg etabliranja ruskog uticaja donosi nestabilnost i opasnost od novog konflikta. Zato je prioritet naše vanjske politike što prije postizanje punopravnog članstva u NATO-u, pa i ako se u okviru tog procesa zahtijeva promjena državnopravnog i administrativnog uređenja BiH kroz politički dijalog i konsenzus", kaže Ahatović.

Uoči same posjete Stoltenberga, u Sarajevu je održan 105. Rose-Roth seminar u organizaciji PS NATO-a i u saradnji sa PS BiH. Seminaru se nisu odazvali predstavnici iz Republike Srpske. Đuro Kozar, vojno-politički analitičar, smatra da nije trebalo bojkotovati ovaj skup, zato što je on bio u funkciji jačanja partnerskih odnosa Oružanih snaga BiH i NATO-a.

Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH i predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om BiH Josip Brkić ukazuje na to da je opet unutrašnjopolitička stvar BiH projecirana na međunarodnu scenu.

"Ne možemo zanemariti da nam to pravi određenu vrstu reputacijske štete na međunarodnoj sceni. I ranije su na Rose-Roth seminarima, odnosno parlamentarnoj dimenziji suradnje zemalja članica i zemalja partnera Sjeveroatlantskog saveza, sudjelovali svi zastupnici iz BiH koji su u PS NATO-a. Vjerovati je da je ovo samo prolazna epizoda, da će isto tako ova posjeta glavnog tajnika ohrabriti ovo gdje jesmo trenutno, a to je suradnja", kaže Brkić, potcrtavajući da je ključno da se nikad nije jedna razina vlasti integrirala u Sjevernoatlantski savez, već država, a da brzinu, vrijeme i način integracije određujemo mi u BiH kada se za to stvore uslovi.

Kozar ističe da organizacija ovakvog seminara NATO-a u Sarajevu ima veliki značaj jer su učesnici govorili o najaktuelnijim sigurnosnim pitanjima na zapadnom Balkanu i uopšte u Evropi, a posebno nakon rata koji se vodi u Ukrajini.

"Na ovaj način htjelo se i pokazati koliko NATO cijeni BiH i naše Oružane snage, zato što je naš OS formirao bataljon lake pješadije od 850 ljudi koji je spreman na sve zadatke koje bi trebalo da obavlja u okviru NATO-a. Na taj način NATO je htio da pokaže koliko cijeni našu vojsku i koliko želi da sačuva i zaštiti suverenost i teritorijalni integritet BiH u situaciji kad se rat u Ukrajini još vodi, a, evo, imamo i izraelsko-palestinske sukobe", ističe Kozar.

Ahatović smatra da svaki dijalog na akademskom i stručnom nivou u koji su uključeni svi akteri koji su mjerodavni da daju smjernice nadležnima da se NATO put ubrza, mora biti pozdravljen.

"Pitanje je da li će i koliko politika slušati i prihvatiti te zaključke i savjete date sa takvih seminara jer političari ipak 'bolje znaju'. Struka je u BiH, po mom skromnom mišljenju, često samo dekor", kaže Ahatović.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

