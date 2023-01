NATO opet kamen spoticanja u BiH: Jedini cilj priče o ulasku ostanak u sedlu vlasti

SARAJEVO, BANJALUKA - BiH i NATO, još jedna repriza iste epizode.

Tako bi se, u najkraćem, mogla opisati posjeta bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, Jensu Stoltenbergu, generalnom sekretaru NATO-a, u kojoj je poručio da će učiniti sve da BiH što prije pristupi ovom savezu, te ekspresan odgovor rukovodstva Republike Srpske da je poruka Bećirovića lične prirode i da ne predstavlja stav Predsjedništva, niti BiH kao države.

Analitičari kažu da ovakva priča odgovara svim političkim akterima koji su na vlasti u BiH, a nikako građanima koji traže obećane reforme.

Gdje je stao Šefik Džaferović, nastavio je Denis Bećirović. U posjetu Briselu odnio je poruku da će "u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, donesenim zakonima te strateškim odlukama, koje su usvojene uz puni konsenzus svih političkih aktera, učiniti sve da BiH što prije postane članica NATO-a", te pozvao Stoltenberga da što prije posjeti BiH.

Bećirović je bio u individualnoj posjeti, odgovoreno je iz Kabineta Željke Cvijanović, predsjedavajuće Predsjedništva BiH, dok je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske dodao da sve što je Bećirović izjavio prilikom posjete Briselu ne predstavlja stav Predsjedništva BiH, već njegov lično.

"Zabrinjava činjenica što su se čelnici NATO-a odlučili za ovakav format sastanka, prenebregavajući činjenicu da jedan član Predsjedništva ne može iznositi stavove tog organa, niti predstavljati BiH ako o tome ne postoji dogovor", naveo je Dodik i dodao da je u vezi s pitanjem ulaska u NATO dobro poznat stav Republike Srpske. "Nikakve mape puta o kojima govori Bećirović nisu prošle Predsjedništvo, niti mogu proći. Sve dobre vijesti koje iz Brisela šalje Bećirović vjerovatno su dobre samo njegovim političkim istomišljenicima", kazao je Dodik.

Na priču se nadovezao i predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić, koji je naglasio da BiH ne može ući u NATO bez pristanka parlamenta Srpske i bez glasa iz Republike Srpske.

"Bećiroviću je vjerovatno poznato da je ulazak u NATO pitanje promjene Ustava i da se Ustav mijenja uz saglasnost naroda i entiteta", rekao je Stevandić.

"Tema NATO-a je dobar test spremnosti domaćih političara za reformske procese BiH, kao i test da se vidi da li su se neki od njih promijenili", smatra politički analitičar Tanja Topić, koja ističe da je sve izrečeno ipak dokaz da će se "bh. saga međusobno isključivih politika nastaviti, te da će svako ponavljati sopstvenu izlizanu priču".

"NATO kao prioritet postavio je član Predsjedništva BiH, NATO je prioritet i za HDZ, vjernog prijatelja upravo one političke opcije koja odbija svaku mogućnost članstva u ovoj organizaciji, dok tzv. šestorka ovu tešku temu stavlja u ladicu do nekih boljih vremena. Sve u svemu, znamo koje teme podgrijavaju političke i etničke strasti tako da s punim pravom mogu zaključiti da ćemo se i narednih godina valjati u istom političkom blatu nečinjenja, osporavanja, naguravanja", navodi Topićeva za "Nezavisne novine".

Pro NATO i kontra NATO stavovi, poručuju naši sagovornici, isključivo idu u prilog politikama koje upravo na tim agendama uspješno ostaju decenijama u sedlu vlasti, a nikako građanima i državi ukoliko žele ići ka ciljevima, kao što je na primjer EU.

Novinar "Večernjeg lista" u BiH Zoran Krešić naglašava da ova priča doslovno služi za međunacionalne obračune, ali i za obračune unutar političkog spektra.

"A od toga dokazivanja tko je pak veći Bošnjak ili Srbin nitko nema koristi. Naročito integracijski proces u NATO savez. Posljednje izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u razgovoru s glavnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom stavljam isključivo u taj kontekst dokazivanja tko je veći Bošnjak te preventivno djelovanje kako ga obavještajni i medijski krug SDA ne bi proglasio izdajnikom kod Bošnjaka", izričit je Krešić.

On ističe da je svima potpuno jasno kako od članstva u NATO savezu neće biti ništa dok se o tome ne postigne dogovor između predstavnika tri naroda.

"A kako sada stvari stoje, to se neće skoro dogoditi upravo zbog stava srpske strane. To pak najviše šteti interesima Hrvata u BiH, koji uz želju pripadnosti zapadnome vojnom, ekonomskom i kulturnome krugu imaju i dodatni motiv - biti u istome društvu s Republikom Hrvatskom. Isticanje teme NATO-a kao uvjet je upravo zbog toga što nema o njoj konsenzusa promašena tema te služi kao klasična politička podvala. Iako to ne znači da se na njoj ne treba raditi", rekao je Krešić za "Nezavisne novine".