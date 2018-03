NDP protiv kandidature Govedarice

BANJALUKA - Savez za promjene potresaju novi problemi u susret izborima, jer je NDP jasno stavio do znanja SDS-u i PDP-u da nisu zadovoljni izborom kandidata iz tih stranaka za predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH.

SDS se nedavno, koristeći pravo prvog izbora kao najjača stranka u opozicionom bloku, opredijelio da nominuje kandidata za predsjednika RS i za izbornu trku izabrao svog lidera Vukotu Govedaricu. PDP-u je preostalo da ponudi kandidata za člana Predsjedništva BiH, a izbor je pao na Mladena Ivanića.

NDP, koji je uz SDS i PDP ključna stranka Saveza za promjene, još nije odlučio da li će podržati predložene kandidate, ali su potpuno sigurni da prijedlog nije dobar. O tome će biti riječi na sjednici stranačkih organa u subotu.

Potpredsjednik NDP-a Zdravko Krsmanović kaže da je lider SDS-a dobar kandidat, ali ne za trku za predsjednika RS.

Ulogu u toj borbi treba dati najjačem kandidatu opozicije, a to je trenutno Ivanić. Kandidat za člana Predsjedništva BiH treba da bude iz istočnog dijela Srpske i da to bude Mirko Šarović iz SDS-a. Govedarica treba da bude na čelu Narodne skupštine RS kao čovjek koji ima dosta iskustva na tom polju. To nije ispod nivoa, a on je stasao za to. Ivanić i Šarović mogu iznijeti pobjedu. Važni su glasovi u zapadnom dijelu RS za predsjednika RS. Govedarica ima male šanse u tom dijelu za pobjedu. Ako nas neko ubijedi u drugačije, u redu, ali ako samo bude "ovo je naš kandidat, podržite ga", odgovor će biti "hvala, do viđenja". Uvažavamo stavove organa pojedinih stranaka, ali ako smo Savez za promjene moramo razgovarati, a ne reći "ovo je naš kandidat, podržite ga", rekao je Krsmanović.

Na pitanje kakva će biti strategija NDP-a ako partnerima kažu "hvala, do viđenja", Krsmanović kaže da imaju alternativna rješenja, kao što je treći blok, ali nije htio da o tome iznosi više detalja. NDP traži i ozbiljan razgovore o programu i platformi za izbore.

"Savez za promjene treba jedinstvenu platformu i personalizovanu kampanju sa kandidatima, ne samo za dvije ključne pozicije, već i sa onima za premijera RS i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Treba nam ekipa ljudi koji će moći da sprovedu programe, a ne da bude "evo, ovo je naš kandidat, podržite ga". To nije savez. Naš prvi zadatak treba biti promjena vlasti i rušenje režima, a ne promocija jedne partije ili pojedinca", kazao je Krsmanović i dodao da će NDP do kraja ostati istrajan u svojim stavovima.

Potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica rekao je da je odbor iz sarajevsko-romanijske regije predlagao da SDS ponudi kandidata za člana Predsjedništva BiH i da to bude Šarović, ali da je prevladao stav većine u SDS-u da se opredijele za kandidaturu za predsjednika RS i Govedaricu. On smatra da najprije treba vidjeti ko će biti u Savezu za promjene, a tek onda razgovarati o kandidatima za preostale funkcije.

"Niko ne isključuje da nam se još neko neće prikloniti ili kontrasituaciju. Neće biti problema da se dogovorimo o imenima kandidata za Narodnu skupštinu i Vladu RS i za Savjet ministara BiH. Niko nema ništa protiv ako NDP ima kandidata za neku poziciju", istakao je Bjelica.

Portparol PDP-a Anja Petrović rekla je da uvažavaju Krsmanovićevo mišljenje, ali da smatraju da to nije stav NDP-a.

"Rukovodstvo partija koje čine Savez za promjene je u stalnom kontaktu i dogovorima i vjerujemo da ćemo brzo izaći sa cijelim planom i dogovorom i za izborni i za postizborni period", istakla je Petrovićeva.

I lider NDP-a Dragan Čavić je u nekoliko navrata tražio od partnera u Savezu za promjene da se uozbilje i da što prije odaberu kandidate za ključne pozicije.

Bojićev transfer

Mirko Šarović je, komentarišući odlazak Borislava Bojića iz SDS-a, rekao da nije srećan kada se neko odluči na taj korak.

"Ako je neko nezadovoljan u stranci, a dijeli ideje te stranke, mora da se bori za svoje stavove", rekao je Šarović.

Sve su češće spekulacije da će se Bojić priključiti DNS-u a zamjenik predsjednika te stranke Nedeljko Čubrilović kaže da je najbolje da Bojić odgovori na te priče. Čubrilović je dodao da nije upoznat o tome da se vode aktivnosti za prijem novih članova u DNS.

(Glas Srpske)