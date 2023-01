NES i Stranka za BiH neće u državnu vlast, "osmorka" je sada "šestorka"

DOBOJ - Zbog zakona o državnoj imovini koji je usvojila Narodna skupština RS osmorka se nakon sastanka u Doboju svela na šestorku jer su NES i Stranka za BiH odustale od učešća u vlasti na državnom nivou sa SNSD-om.

Lider SBiH Semir Efendić je naveo da su danas tražili da se sporni zakon povuče iz procedure.

"To bi bio neki minimum da bi mi dalje nastavili. Nije bilo spremnosti da se na taj način razgovara, nekako se stvari vode na pravni teren, na onu fazu procedure u kojoj se taj zakon trenutno nalazi.

Obzirom da nije bilo spremnosti da se razgovara na tu temu, naš stav je takav da mi nećemo biti dio vlasti obzirom da SBiH svakako nema zastupnike, NES ima zajedno sa svojim partnerima, ali evo u tom stavu smo bili svakako usaglašeni", izjavio je Efendić.

"Nije bilo prostora ni kod SNSD-a na današnjem sastanku, ni trojke da se razgovara o nekim pitanjima, eventualno da se dogovore neka rješenja pošto je bilo mišljenje da je već sporazum potpisan. Shodno našem kapacitetu, mišljenja smo bili da trebamo imati četiri ministarstva, takođe pitanje nacionalnog balansa u rukovodećim pozicijama na nivou agencija i institucija na državnoj razini", izjavio je Ogrešević, predsjednik NES-a, te dodao da su navikli biti u opoziciji i nije im to problem.

Milorad Dodik, lider SNSD-a rekao je da je problem izbora Denisa Šulića za ministra u Vijeću ministara BiH iz reda bošnjačkog naroda hibridni.

"Ali da ne bi on bio čovjek koji će se potrošiti ako insistiramo na tome, mi ćemo predložiti nekog iz reda ostalih za to mjesto, i dogovorili smo se ovdje sa partnerima da to učinimo u narednom periodu. Što se tiče Šulića, on je predsjednik mladih naše partije i mi želimo da očuvamo njegov kredibilitet i ne želimo da ga trošimo i to je razlog. Dakle, OK idemo sa novim imenom, mi smo predložili jedno ime koje bi moglo da bude okvirno, a rekli smo da ćemo u naredni dan, dva se konsultovati. Nije ni pristojno da se govori o imenima dok se ne usaglase", kazao je Dodik.

On je dodao da kada je u pitanju državna imovina ostaju na istom kursu, te dodao da je to pitanje riješeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH, te dodao da se nisu odrekli 9. januara kada su pravili smjernice za novu vlast.

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a ponovio je da je na Predsjedništvu stranke utvrđeno da je Zukan Helez kandidat te stranke za državnog ministra.

"Naravno, predstoji nam da dogovorimo i preostale kandidate za ministarske pozicije koje pripadaju osmorki, predstoji nam da dogovorimo kandidate za zamjenike ministara. Koliko znam, Naša stranka sutra ima svoje sjednice organa i NiP pretpostavljam, tako da biće sutra u toku dana sve bi trebalo da bude gotovo. (Hoće li biti Naša stranka nezadovoljna što će poziciju ostalih pripasti SNSD-u?) Ne znam, u svemu ovome neko mora da se odrekne nekakvih stvari, da pokažemo kompromis. Ja zaista cijenim ovaj današnji postupak SNSD-a koji je pokazao spremnost na razgovore, na kompromis. Ovo nije ničija pobjeda, nikakav razlog za bilo kakav trijumfalizam, naprotiv, ovo samo pokazuje da zaista smo spremni da radimo, da stvaramo taj neki novi odnos i novi ambijent", rekao je Nikšić.