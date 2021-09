NS RS: Nema diskriminacije, zakoni se odnose na sve

BANJALUKA - Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika koja se odnosi na Zakon o dopuni Krivičnog zakona BiH i izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske nemaju nacionalni predznak i podjednako se odnose na sve građane.

Ovo se, između ostalog, navodi u odgovoru Narodne skupštine Republike Srpske Ustavnom sudu Republike Srpske, koji je prihvatio zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa zakonima koji su usvojeni na sjednici NS RS 30. jula ove godine.

"Zahtjevi Kluba Bošnjaka kojima se osporavaju predmetni akti NS RS nisu utemeljeni na Ustavu Republike Srpske", navodi se u saopštenju NS RS nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine RS.

Takođe, ovaj odbor zaključio je da zakonima koji su usvojeni nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog konstitutivnog naroda, kako je to definisano Ustavom Republike Srpske.

"Akti ne sadrže odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici bilo kojeg konstitutivnog naroda ili pripadnika naroda iz reda ostalih", navodi se u odgovoru NS RS Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Podsjećanja radi, nakon što je Valentin Incko, bivši visoki predstavnik u BiH, nametnuo izmjene Krivičnog zakona BiH kojima se, između ostalog, zabranjuje negiranje genocida u BiH, Narodna skupština Republike Srpske na hitnoj sjednici koja je bila zatvorena za javnost usvojila je Zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika koja se odnosi na dopunu Krivičnog zakona BiH.

Takođe, na istoj sjednici usvojene su i izmjene Krivičnog zakona Republike Srpske kojima je precizirano da onaj ko izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, da će biti kažnjen zatvorom do tri godine.

Takođe, onaj ko Republiku Srpsku označi kao agresorsku ili genocidnu tvorevinu ili njen narod agresorskim ili genocidnim biće kažnjen zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Na toj sjednici usvojen je i zaključak da predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH, prije svega Savjetu ministara BiH, Predsjedništvu BiH i Predstavničkom domu parlamenta BiH, neće odlučivati dok se sporni nametnuti zakon ne povuče iz procedure. S obzirom na to da do danas to nije urađeno, institucije BiH praktično su blokirane jer u njima već skoro dva mjeseca nije donesena nijedna odluka.

Odmah nakon usvajanja ovih zaključaka i zakona u NS RS, Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a Ustavni sud Republike Srpske prihvatio je da razmatra taj zahtjev jer, kako su saopštili, ispoštovana je sva ustavna procedura i stvoreni uslovi za meritorno odlučivanje.

Ipak, predstavnici Kluba Bošnjaka nakon što su pokrenuli proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa i nakon što na zajedničkoj komisiji NS RS i Vijeća naroda nije bilo dogovora istakli su da ni od Ustavnog suda ne očekuju ništa.

"Ne očekujemo od Ustavnog suda RS ništa posebno iako se radi o zakonima koji su protivustavni i antidejtonski", rekao je ranije Minet Okić iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, najavljujući da Bošnjaci neće stati ni nakon odluke Ustavnog suda Republike Srpske, već da će uputiti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.