NS RS: Razmotreni prijedlozi odluka o zaduživanju

BANJALUKA - Narodna skupština razmotrila je Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske u idućoj godini u maksimalnom iznosu do 315 miliona KM.

Ministar finansija Srpske Zora Vidović je, obrazlažući ovu odluku u Narodnoj skupštini, rekla da je razlog njenog donošenja sadržan u potrebi stvaranja pravnog osnova kao preduslova za pravovremeno obezbjeđenje potrebnih sredstava za namjene propisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske.

U obrazloženju ove odluke precizira se da je njome propisan maksimalni iznos sredstava za dugoročno zaduženje Srpske za 2020. godinu koja se mogu pribaviti kreditnim zaduženjem kod domaćih i inostranih kreditora i emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu.

"U vezi sa tim propisani su i uslovi pod kojima se Srpska može zadužiti kod navedenih finansijskih institucija, kao i putem emisije dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu", navodi se u tekstu ove odluke.

Budžetom Republike Srpske za iduću godinu, u okviru budžetskih sredstava pod stavkom "finansiranje - primici od dugoročnog zaduživanja", planiran je ukupan iznos od oko 324 miliona KM, od čega će iznos do 315 miliona KM biti obezbijeđen realizacijom ove odluke.

"Razlika do planiranog iznosa su sredstva koja će se povući u 2020. godini po Projektu jačanja bankarskog sektora, za koji je ranije donesena odluka Narodne skupštine", navodi se u obrazloženju ove odluke.

Dodaje se da će Vlada pri izboru modela finansiranja u skladu sa ovom odlukom, te prilikom realizacije navedenih zaduživanja, voditi brigu da sredstva budu obezbijeđena blagovremeno, po najpovoljnijim uslovima i uz prihvatljiv nivo rizika.

Stanje ukupnog duga Srpske na dan 30. septembar ove godine, prema preliminarnim podacima, iznosi 5,381 milijardi KM, a ukupni dug koji podliježe zakonskom ograničenju je 5,309 milijardi KM ili 48,09 odsto procijenjenog BDP-a za 2019. godinu.

Stanje javnog duga Srpske koji podliježe zakonskom ograničenju, na pomenuti dan, prema preliminarnim podacima, iznosi 4,122 milijardi KM - 37,33 odsto BDP-a, što je ispod ograničenja duga koje, prema Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, iznosi 60 odsto BDP-a za ukupan dug Srpske, te 55 odsto BDP-a za javni dug Republike.

Poslanici su razmotrili i Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za iduću godinu čijim usvajanjem će biti odobreno kratkoročno zaduživanje Republike Srpske na osnovu emisija kratkoročnih hartija od vrijednosti - trezorskih zapisa za 2020. godinu.

Sredstva pribavljena kratkoročnim zaduživanjem biće upotrijebljena s ciljem da emisijom trezorskih zapisa bude obezbijeđeno blagovremeno izvršenje planiranih budžetskih obaveza, prevazilazeći time nesaglasnost zbog neravnomjernog priliva sredstava u budžet.

"Maksimalan iznos kratkoročnog duga u toku 2019. godine može biti najviše do osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, kamatna stopa na osnovu navedene vrste zaduživanja može biti maksimalno relevantni Euribor plus 1,75 odsto i rok dospijeća može biti najduže do godinu dana", navodi se u obrazloženju ove odluke.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović dao je u parlamentu kratku pauzu nakon koje će poslanici glasati o apsolviranim tačkama osme posebne sjednice.