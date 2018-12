NS RS u ponedjeljak o izboru članova Vlade

BANJALUKA - Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa temom izbora članova Vlade biće održana u ponedjeljak, izjavio je predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović nakon Kolegija ove institucije.

On je rekao da je sjednica zakazana na zahtjev mandatara, te da je obavijestio Kolegij da su se stekli svi uslovi da predloži program rada i kabinet.

Čubrilović je dodao da će u ponedjeljka biti zakazan Kolegij s temom nove posebne sjednice o budžetu da bi RS mogla u novu kalendarsku godinu ući sa svim usvojenim aktima.

Miladin Stanić predsjednik Kluba SDS je rekao da je opozicija nezadovoljna što nisu dobili materijal za posebnu sjednicu u ponedjeljak i da je praksa, kako je rekao, da se to stalno dešava.

Prije pres konferencije došlo je do malog incidenta kada je Stanić došao za govornicu prije predsjednika i započeo svoj pres. Protokol Skupštine ga je zamolio da govornicu ustupi predsjedniku što je on odbio uz obrazloženje da nije obavezan da to uradi.