NS RS u proteklih deset godina nabavila 26 automobila: Čubrilovićev službeni audi star 11 godina

BANJALUKA - Narodna skupština RS je od 2007. do kraja prošle godine nabavila 26 službenih vozila, ukupne vrijednosti od gotovo 1,5 miliona maraka.

Vozila su nabavljana za Kabinet predsjednika Narodne skupštine, kabinete potpredsjednika parlamenta, klubove poslanika, kabinet Generalnog sekretara i službe NS RS, a prosječna vrijednost vozila je 55.000 maraka. Najomiljenija vozila u Skupštini su, kako se čini iz nabavki, škode i renoi, a slijede ih audiji.

Iz odgovora na poslaničko pitanje Kluba PDP-a iz Generalnog sekretarijata Narodne skupštine odgovoreno je da su vozila kupljena po principu staro za novo, tako da je uz vraćanje starih vozila ukupno u kešu plaćeno 1,1 milion maraka.

Od tih 26 vozila, pet ih je u međuvremenu prodato, a jedno vozilo, audi A6 3,0 TDI kvatro tiptronik, koje je 2008. godine nabavljeno za 100.000 maraka, havarisano je u saobraćajnoj nesreći. Iz odgovora je vidljivo da je pomenuti audi 2012. godine zamijenjen po principu staro za novo za škoda superb ambišen 2 TDI, čija je prodajna cijena iznosila 49.000 KM. Audi je procijenjen na 6.000 KM, a s obzirom da je fakturisana cijena za škodu iznosila 16.500, ostatak novca namiren je iz osiguranja na ime saobraćajne nesreće audija.

Najskuplje vozilo, audi A8, registarskih oznaka 057-J-571 plaćeno je 2007. godine 192.000 KM, a i dalje se koristi kao vozilo predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića. Zanimljivo je da je to ujedno i najstariji automobil u skupštinskom voznom parku i star je 11 godina.

Marko Aćić, generalni sekretar Narodne skupštine, kaže da je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, odlučio da neće nabavljati novo vozilo, iako je, kako tvrdi Aćić, trenutno audi u kojem se vozi prešao 500.000 kilometara.

Ističe da se prilikom nabavke novih vozila vodilo računa da se kupe vozila po principu staro za novo cijene od 35.000 do 40.000 maraka.

"Smatrali smo da je to sasvim primjereno u odnosu na cijene vozila koja su nabavljale neke druge institucije. Za nabavku smo se odlučili jer smo zatekli vozila starosti do desetak godina i ocijenili da nije racionalno ulagati velika sredstva za njihovo održavanje", rekao je Aćić. Dodao je i da se on kao generalni sekretar vozi u astri nabavljenoj prošle godine po cijeni od 30.000 KM, nabavljenoj po principu staro za novo, te da je sebi ukinuo pravo službenog vozača.

"Nije bilo posebnih primjedaba ni sa koje strane za vozila koja smo nabavili. Smatramo da smo se racionalno ponašali", ističe on.

Branislav Borenović, poslanik PDP-a, kaže da su ovo pitanje uputili, ne samo Skupštini, nego i svim ostalim javnim institucijama RS, te da će, kada prikupe sve odgovore, uraditi analizu isplativosti prelaska na finansijsko-operativni lizing, umjesto kupovine vozila.

"To je model koji sve više prihvataju zemlje u okruženju. Vjerujemo da bi se na taj način mogle napraviti značajne uštede u nabavci i održavanju automobila. Naša očekivanja su da će analiza pokazati da bi se u budžetu mogle uštedjeti desetine miliona maraka", rekao je on.

Automobili

2017.

Opel Astra - 33.500 KM

2016.

Škoda Octavia Style - 40.000 KM

Četiri Škode Octavia Style - po 37.000 KM

2015.

Nisu nabavljana vozila

2014.

Škoda Octavia Elegance - 34.800 KM

Škoda Octavia Ambition - 32.000 KM

2013.

Škoda Suberb Ambition - 49.000 KM

Škoda Octavia Elegance - 32.700 KM

2012.

Škoda Superb Ambition - 42.000 KM

Renault Fluence Sportway - 27.600 KM

2011.

Dva Renault Meganea - po 30.000 KM

2010.

Renault Laguna - 37.300 KM

2009.

Renault Laguna - 43.800 KM

2008.

Audi A6 3,0 TDI Quattro Tiptronic - 100.000 KM

Tri Renault Meganea - po 32.000 KM

Renault Laguna - 58.000 KM

2007.