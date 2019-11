NSRS 11. novembra o bonskim ovlaštenjima i deklaraciji SDA

BANJALUKA - Sedma posebna sjednica Narodne skupštine biće održana u ponedjeljak 11. novembra, sa početkom u 11 časova, uslaglašeno je danas na kolegijumu NSRS.

Sjednica će imati jednu tačku dnevnog reda: Informaciju o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske.

Takođe, na kolegijumu je dogovoreno da će svim liderima paralamentarnih stranaka koji do petka, 8. novembra, do kraja radnog vremena dostave zahtjev biti odobreno obraćanje na Sedmoj posebnoj sjednici u trajanju do deset minuta.

Sazivanje posebne sjednice je u skladu sa skupštinskim Poslovnikom zatražila trećina narodnih poslanika, a SNSD je ranije dostavio parlamentu zahtjev za održavanje ove sjednice na kojoj bi trebalo da bude razmatrana informacija o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Srpske.

Predstavnici vlasti i vladajućih partija u Srpskoj ranije su isticali da će posebna sjednica parlamenta biti održana i kao odgovor na unitarističku Deklaraciju SDA, koja je donijeta na Kongresu te stranke u septembru.

Igor Žunić, šef Kluba SNSD-a, je rekao da je materijal za zasjedanje usaglašen s svim članicama vladajuće koalicije, te da će se narodnim poslanicima obratiti Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva.

Predstavnici opozicionih partija tvrde da ih vladajuća koalicija nije konsultovala oko sazivanja posebne sjednice i materijala, te da će to opredijeliti način na koji će glasati.

Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a, je rekao da bi ta stranka drugačije postupila da su bili konsultovani, i tvrdi da će ovako sazvana sjednica biti samo predstava za javnost bez konkretnih rezultata.

Tvrdi da je SDS najviše trpio od upotrebe bonskih ovlaštenja, i optužio SNSD da su oni učestvovali u prenošenju nadležnosti.

Perica Bundalo, šef Kluba PDP-a, je rekao da ta stranka još ne zna kako će glasati oko zaključaka, ali je izrazio zabrinutost da će sjednica samo poslužiti za skretanje pažnje s životnih tema i dizanje tenzija.

Žunić tvrdi da su opozicionari dobili zadatak da opstruišu zaključke sjednice, te da žele da sačuvaju pozicije u institucijama BIH. Stanić je, pak, rekao da je ublažena prvobitna namjera da se raspravlja samo o deklaraciji SDA, što, po njemu, znači da između SNSD i SDA postoji dogovor.