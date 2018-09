NYR: Šta Benon petlja sa BiH?

NJUJORK - Bivši savjetnik predsjednika SAD Donalda Trampa, Stiv Benon nada se da će njegov novi projekat "The Movement" podstaći desničarski populistički nacionalizam širom Evrope, a Bosna i Hercegovina je jedna od njegovih glavnih meta, piše američki sajt "The New York Review of Books.

"Iako Stiv Benon nastupa nezvanično, njegovo uplitanje u politički život BiH, kao Amerikanca, predstavlja dramatičan raskid sa prošlošću američke politike u BiH. Sjedinjene Države imaju jedinstveno učešće u očuvanju stabilnosti BiH", piše portal.

Ističe se da su SAD za vrijeme administracije Baraka Obame izgubile primat na Balkanu.

"S druge strane čini se da Donald Tramp prećutno odobrava Benonove evropske 'ludorije', uprkos činjenici da zvanično više ne sarađuju. Uostalom, Tramp je takođe neprijateljski nastrojen prema EU i sklon je nacionalističkim liderima u Evropi. Uticaj Trampove politike kao i Rusije na oktobarske izbore može udaljiti nestabilnu BiH od liberalnog međunarodnog poretka na koji se uslovno obavezala nakon rata", piše američki portal i dodaje:

"Umjesto totalnog neuspjeha, vjerovatnije će situacija, u kojoj se očekuje haos, dovesti do nekog beskrupuloznog manevrisanja".

Američki medij naglašava da je povlačenje i ravnodušnost Sjedinjenih Američkih Država, međunarodne zajednice koju predstavlja OHR i Evropske unije ostavilo vakuum u regionu koji je oduvijek bio neodoljiv cilj stranog uticaja.

Međutim, "NYR" navodi da zemlje, koje su taj vakuum iskoristile, kao što su Rusija, Turska i Saudijska Arabija, nisu zainteresovane za očuvanje demokratije u BiH.

Pomenutom portalu nije promakao ni masovni odlazak stanovništva iz Bosne i Hercegovine i nezaposlenost mladih.

Na kraju se zaključuje da su problemi u Bosni i Hercegovini "jednostavno preveliki da bi bilo vrijedno truda da pojedini građani ostanu i pokušavaju da riješe te probleme".

"To znači da, ne samo da SAD i međunarodna zajednica postepeno napuštaju BiH, već i njeni stanovnici. Dok su tokom rata mislili da je rat pakao, tada su ipak imali nadu koja je bila široko rasprostranjena: da bi rat nekada mogao da se završi, ali, sada je gore i ne znaju čemu da se nadaju", zaključuje "The New York Review of Books".