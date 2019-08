Na 100 stanovnika 31 komad oružja

BANJALUKA, ŽENEVA - Prema najnovijem izvještaju švajcarske organizacije "Small Arms Survey" (SAS) BiH je zauzela 13. mjesto u svijetu po količini oružja po broju stanovnika, a prema mišljenju stručnjaka, problem sa ilegalnim oružjem u BiH je nastao zbog proteklog rata.

"Kada je Evropa u pitanju, po količini oružja po stanovniku prednjače Srbija i Crna Gora sa 39,1 komadom na 100 stanovnika, a za njima slijedi Kipar sa 34, dok BiH ima 31,2 komada oružja na 100 stanovnika", stoji u ovom izvještaju, a u kome su sumirani podaci za 2017. godinu.

Procjene ove organizacije su da u BiH ima 353.000 komada registrovanog i 832.000 komada neregistrovanog oružja.

Po ukupnom broju, najveća koncentracija oružja (ukupna) je u Rusiji (17,6 miliona), Njemačkoj (15,8 miliona) i Francuskoj (12,7 miliona). A SAD su na prvom mjestu sa 120,5 komada oružja po stanovniku.

Kako je navedno, u EU je 513 miliona stanovnika 2017. godine zajedno posjedovalo 79,8 miliona komada oružja, a kada se uračunaju i evropske zemlje koje nisu članice EU, taj broj dostiže 93,2 miliona.

Istaknuto je da je od 2000. do 2012. godine godišnja stopa svih pogibija od vatrenog oružja na 100.000 stanovnika u EU iznosila 1,34, sa ukupno 87.000 poginulih u cijelom tom periodu.

Slobodan Župljanin, stručnjak za bezbjednost, istakao je da BiH, kao i sve druge države koje su izašle iz rata, nosi breme problema naoružanja.

"Postoji mnogo ilegalnog naoružanja koje se nalazi kod privatnih lica ili kod različitih organizacija ili grupa. Ovoliko godina poslije rata bilo je dovoljno da se ta količina naoružanja stavi pod potpunu kontrolu i da se praktično oduzme sve nelegalno naoružanje koje posjeduju pojedinci ili grupe", naveo je Župljanin.

Prema njegovim riječima, na tome ni međunarodna zajednica, ni domaće institucije nisu dovoljno radile, tako da smo, kako kaže, često u situaciji da čujemo da je negdje pronađena veća količina naoružanja ili municije.

"To je sasvim sigurno jedan od ključnih zadataka bezbjednosnih, ali i policijskih organizacija, koje bi prvo trebalo da lociraju to naoružanje, lica koja ga posjeduju, a da nakon toga koristeći zakonske mogućnosti i odredbe izuzmu nelegalno naoružanje i postupe s njima onako kako to zakon predviđa, odnosno da imaoce nelegalnog naoružanja privedu zakonu i pravdi", naglasio je Župljanin.

Istakao je da je sigurno da je to naoružanje korišteno i na nekim drugim ratištima, jer su, smatra, neki ljudi iz BiH koji su odlazili na neka druga ratišta na različite načine distribuisali to oružje.

"Sasvim je sigurno i da je i sa drugih ratišta dolazilo naoružanje u BiH. S obzirom na to da je granica BiH takva kakva jeste, a svjedoci smo da, ako toliko ilegalnih migranata uđe bez kontrole u BiH, onda je sasvim sigurno da su oni, kada su već ušli, mogli sa sobom, a i svako drugi, da donesu i municiju i dodatne količine naoružanja", naveo je Župljanin.