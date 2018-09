Na marginama UN: Pet velikih sila o Balkanu

NJUJORK - Predstavnici pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sastali su se u Hotelu Palas u Njujorku, gdje su razgovarali o neširenju oružja za masovno uništenje u Siriji, saopštilo je Predstavništvo Rusije pri SB.

"Sergej Lavrov je učestvovao na tradicionalnom sastanku pet stalnih članica UN i Antonija Gutereša. Oni su razgovarali o neširenju i kontroli naoružanja, situaciji u Siriji, Jemenu, Libiji i na Balkanu", navodi se na Twitteru.

Stalne članice SB UN su Rusija, Francuska, Kina, Velika Britanija i SAD.

#Lavrov took part in the traditional meeting of the heads of the foreign ministries of the @UN Security Council 5 Permanent Members and UN @SG @antonioguterres. Parties discussed nonproliferation and arms control, the situation in #Syria, Yemen, #Libya & in the #Balkans. pic.twitter.com/Ifo64DAam4