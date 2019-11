Na sjednici NS RS o povećanju plata

BANJALUKA - U Banjaluci će danas biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran set izmjena zakona o platama radnicima u upravi, prosvjeti, kulturi, visokom obrazovanju, MUP-u i pravosuđu.

Riječ je o izmjenama zakona koji predviđaju da plate plate radnicima u javnom sektoru ili onima koji ih primaju iz budžeta Srpske budu povećane u rasponu od pet do 20 odsto.

"Razlog za donošenje ovih zakona je uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u navedenim oblastima, i to tako što će platni koeficijenti do 5,00 biti uvećani za 20 odsto, od 5,50 do 10,90 za 10 odsto, od 11,15 do 19,05 za sedam odsto i od 19,25 do 26,23 za pet odsto", navedeno je u skupštinskim materijalima.

Prema tome, u skladu sa predloženim dnevnim redom, biće razmatrani prijedlozi zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske.

Pred poslanicima biće i prijedlozi zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, Zakona o platama zaposlenih u javnim službama i Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture.

Narodna skupština bi, po hitnom postupku, trebalo da razmatra i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak. Na sjednici će biti riječi i o Prijedlogu zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama, Prijedlogu zakona o trgovini i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Nacrt zakona o poreskom postupku, Nacrt zakona o visokom obrazovanju, Nacrt zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju, Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i Nacrt zakona o sportu.

Na sjednici bi trebalo da bude razmotren i Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, koji su predložili narodni poslanici Jelena Trivić, Draško Stanivuković i Nebojša Vukanović, kao i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Na predloženom dnevnom redu je i Izvještaj Pravobranilaštva Republike Srpske o radu za prošlu godinu, te prijedlozi odluka o raspuštanju Skupštine opštine Rudo i Skupštine opštine Teslić.

Poslanici bi, po skraćenom postupku, trebalo da razmatraju i prijedlog odluke o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Brčko-Bijeljina-Rača, kao i prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor.

Osma redovna sjednica Narodne skupštine počeće u 10.00 časova.