Na snazi mjere prvog stepena bezbjednosti zbog posjete Lavrova

BANJALUKA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, povodom današnje posjete Srpskoj ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova, preduzeće mjere prvog, najvišeg stepena bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva i Banjaluke da bi ova posjeta protekla u najboljem redu.

U vrijeme dolaska i odlaska delegacije biće zabranjeno kretanje motornim vozilima, te ograničeno kretanje drugih učesnika u saobraćaju, uključujući bicikliste i pješake, na trasi kretanja delegacije od Međunarodnog aerodroma Banjaluka u Mahovljanima do grada od 14.00 do 16.00 časova, kao i od 18.00 do 19.30 časova.

Ova zabrana biće na snazi i u ulicama Gundulićeva, Olimpijskih pobjednika i u dijelu Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića za vrijeme aktivnosti Lavrova.

Obustave na području opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža biće periodične, od 11.30 do 14.00 časova, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Iz MUP-a navode da će biti zabranjen prevoz eksplozivnih materija, kao i saobraćaj za teretna vozila ukupne nosivosti veće od 7,5 tona na području Banjaluke, Laktaša, Istočnog Novog Sarajeva i Istočne Ilidže.

"Predstavnike medija, druge subjekte i građane obavještavamo da je na području Banjaluke i Istočnog Sarajeva, kao i na trasi kretanja delegacije, zabranjena upotreba dronova", navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da predstavnici medijskih kuća koji su se akreditovali za praćenje svih događaja koji se organizuju povodom posjete ruske delegacije, treba da na sebi imaju jasno istaknutu akreditaciju, te da su dužni da poštuju naredbe policijskih službenika na terenu, kao i svi građani.

"Biće zabranjen rad nekim ugostiteljskim i drugim objektima na području Banjaluke i Istočnog Sarajeva, kao i Laktaša", dodaje se u saopštenju.

Policijski službenici MUP-a Republike Srpske će i danas dok za tim postoji potreba, pregledati stanove, poslovne prostore i druge objekte koji se nalaze u blizini temelja srpsko-ruskog hrama, pa se građani mole za razumijevanje i saradnju.

Građani će na lokaciju temelja srpsko-ruskog hrama moći da uđu iz Gundulićeve ulice, iz pravca Aleje Svetog Save, kao i Olimpijskih pobjednika do 15.00 časova, a nakon toga isključivo pješačkom zonom iz pravca naselja Borik.

"S obzirom da će se vršiti pregledi na ulazima, građanima se savjetuje da ne nose ruksake i torbe, te da obavezno ponesu identifikacioni dokument. Apelujemo da se građani pridržavaju uputstava Ministarstva i drugih institucija koje učestvuju u organizovanju posjete ministra spoljnih poslova Ruske Federacije", navodi se u saopštenju.

Građanima se savjetuje i da izbjegavaju otvaranje prozora, izlazak na balkone, krovove zgrada i slično duž trase kretanja delegacije, kao i na mjestima iz protokola za vrijeme boravka ruske delegacije.