Na spisku droga 31 nova supstanca

SARAJEVO - Ukupno 31 nova supstanca našla se na prijedlogu dopune liste droga, psihotropnih tvari, te biljaka iz kojih se droga može dobiti, a ovaj dokument će razmatrati Savjet ministara BiH.

Kako je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Ministarstva bezbjednosti BiH, Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga BiH je ranije formirala radnu grupu za izmjene i dopune ove liste.

"Radna grupa, sastavljena od predstavnika institucija sa državnog i entitetskog nivoa, sačinila je prijedlog dopune ove liste s ukupno 31 novom supstancom. Komisija je usvojila prijedlog i on je početkom septembra ove godine, nakon prikupljenih mišljenja nadležnih institucija, upućen Savjetu ministara BiH na razmatranje i usvajanje", rečeno je "Nezavisnim" iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Iz MUP-a RS su nam rekli da je Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga BiH nakon višegodišnjih inicijativa ove bezbjednosne agencije da se na listu opojnih droga uvrste nove vrste psihoaktivnih supstanci, polovinom 2017. godine formirala interresornu radnu grupu za reviziju liste opojnih droga i članova zakona prema revidiranoj listi.

"To radno tijelo je usaglasilo izmjene i dopune ove liste. U navedenim izmjenama i dopunama nalazi se 29 novih supstanci, kao i dva prekursora, odnosno supstanci koje se mogu upotrijebiti u pravljenju droga", rekli su iz MUP-a.

Na potezu je dakle Savjet ministara BiH, s tim što se ova lista nije našla na dnevnom redu posljednje sjednice, održane u četvrtak... Nažalost, sudeći po riječima stručnjaka.

"Kada policija prilikom intervencija nađe takve supstance, ako one nisu na listi - nema zakonski osnov da preduzme kaznene mjere. Zbog toga je jako bitno da se ta lista ažurira. To je nadležnost na nivou BiH. Problem je što sada već ima toliko supstanci, a nisu to završili", rekao je "Nezavisnim" Milan Latinović, predsjednik Komisije za suzbijanje zloupotrebe droge RS.

Naša višednevna nastojanja na nekoliko adresa da dobijemo konačan spisak od 31 supstance koje će se naći na spisku droga ostala su bezuspješna, pa nije poznato da li će njime biti obuhvaćena i droga ajs, koja je nedavno zaplijenjena u Bijeljini.

Ajs je, podsjetimo, u Hrvatsku stigao još 2006. godine i upalio alarme zbog činjenice da se može napraviti i u kući uz pomoć lako dostupnih recepata. Kod osobe koja ga uzme nastaju brojne tegobe, a smrt koja završava ovu priču najčešće je prouzrokovana moždanim udarom ili infarktom.

Prije nekoliko godina u BiH se pojavila i droga biljni tamjan, a nakon što ga je policija pronašla, poslije vještačenja utvrđeno je da ova supstanca nije na listi droga.

Osim te dvije vrste droge, a prema ranijim objavama, krokodil, galaxy, spice, magični zmaj te jagoda kvik nove su vrste koje su rasprostranjene na balkanskom crnom tržištu, ali se pod tim imenom ne nalaze na tabelama s popisom psihotropnih supstanci objavljenih u "Službenom glasniku BiH".

Savjet ministara BiH je, kako su ranije objavili mediji, 2011. posljednji put donio odluku o dopunama liste novih droga i tada je uvedena nova zabranjena supstanca, javnosti poznata po uličnom nazivu mjau-mjau ili luda mačka.