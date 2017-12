Na ulazu u godinu opštih izbora, opozicija već zna kandidate, vladajući čekaju na Dodika

BANJALUKA - Uoči samog ulaska u godinu općih izbora u BiH, koji bi mogli da odrede mnoge političke sudbine i koji bi trebalo da budu održani u oktobru, unutar dva najveća politička bloka u RS još kalkuliraju s imenima kandidata za ključne političke pozicije, uključujući i dvije glavne - predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH iz RS.

U najkraćem, situacija u opozicionom Savezu za promjene (SzP) donekle je jasnija, budući da su se već iskrastilizirala imena kandidata koji će među sobom raspodijeliti fotelje. Naravno, ako oni budu pobjednici izbora.

S druge strane, više je nejasnoća unutar vladajuće koalicije SNSD - DNS - SP, prevashodno jer se čeka na prvi korak Milorada Dodika, predsjednika RS i lidera SNSD-a. Naime, još nije jasno hoće li se Dodik uopće kandidirati, odnosno da li će ući u utrku za člana Predsjedništva BiH iz RS ili će se možda zadovoljiti foteljom premijera RS, na kojoj je već sjedio u dva navrata.

Član Predsjedništva SNSD-a Igor Žunić ističe da ova partija još nije raspravljala ni na jednom svom ogranu o kandidatima.

"Iako, siguran sam da će gospodin Dodik biti neki predsjednik, da li predsjednik Vlade ili član Predsjedništva BiH", navodi Žunić, dodajući kako ne vjeruje da će se bilo šta konkretno znati prije februara.

Mnogo toga bi moglo da ovisi i od stava DNS-a, SNSD-ovog ključnog koalicionog partnera. Naime, početni stav partije kojom rukovodi Marko Pavić jeste da imaju svog čovjeka na jednoj od dvije ključne pozicije.

"Organi stranke još nisu zauzeli konačan stav. Mi smo već izrazili opredjeljenje da DNS da kandidata ili za predsjednika RS ili za člana Predsjedništva. To je naša početna pozicija", kaže Dragutin Rodić, generalni sekretar DNS-a. Ni u SP-u još nemaju jasan stav.

"Nismo još o tome raspravljali. Treba procijeniti ko na nivou koalicije ima najveće šanse da pobijedi", kaže potpredsjednik SP-a Živko Marjanac.

S druge strane, Savez za promjene će, gotovo sigurno, izaći s nekim od ovih imena: Mirko Šarović, Vukota Govedarica, Mićo Mićić, Milan Miličević (SDS), Mladen Ivanić (PDP) te Dragan Čavić (NDP). Pitanje je samo ko za koju poziciju.

"SzP će jedinstveno izaći s kandidaturama za ove pozicije. Jednu će sigurno dobiti SDS, a drugu kako se dogovorimo, pretpostavljam PDP, naći ćemo rješenje", kaže potpredsjednik SDS-a Milovan Bjelica. On podsjeća i da naredni mandat za poziciju predsjedavajućeg Vijeća ministara treba da pripadne Srbima, ukazujući da "neće biti gužve" s te strane.

Kada je, pak, u pitaju PDP, pozicija ove stranke je jasna, navodi Miroslav Brčkalo, potpredsjednik stranke. Njihov kandidat je Mladen Ivanić.

"Ivanić će biti kandidat za jednu od ove dvije pozicije. Naše zadovoljstvo je što istraživanja pokazuju da on dominira političkom scenom i da nikada nije bolje stajao. PDP će svoju kampanju bazirati na tome. Ipak, idemo korak po korak", navodi Brčkalo.

Upravo se za žurno djelovanje zalaže Dragan Čavić, lider NDP-a i, navodno, kandidat za premijera RS, iako on sam kaže da još nije kandidat ni za šta.

"Svaki kandidat treba da bude rezultat dogovora unutar SzP. Tražili smo da se kandidati utvrde do kraja decembra, a ako to ne može onda tražimo da nam kažu kad u januaru možemo doći do toga", navodi Čavić.

Najavljuje sastanak koalicije u naredna dva-tri dana, navodeći kako je krajnje vrijeme da do kraja januara SzP utvrdi potpuni sporazum.

"To su liste kandidata ne samo za ključne pozicije, već i za one koje proizlaze iz Vlade, u javnim preduzećima i fondovima, kao i to šta su nam politike", zaključuje Čavić, navodeći da nad opozicijom "režimski mediji" sve vrijeme "provode harangu".

Imena iz Saveza za promjene