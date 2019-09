Na vježbu Eufora u Sarajevo stigla austrijska četa

SARAJEVO - Na najveću godišnju vježbu Eufora "Brzi odgovor 19" u bazu Butmir kod Sarajeva stigao je dio austrijske rezerve Eufora, sastavljen od više od 100 austrijskih vojnika iz Šeste brdske brigade.

Iz Eufora je saopšteno da je austrijsku četu dočekao komandant Multinacionalnog bataljona pukovnik Manfred Lajtner.

"`Brzi odgovor 2019` biće održan širom BiH. Vježbe koje smo za njih pripremili predstavljaće izazov za različite čete, međutim sve snage koje dolaze u zemlju dobro su obučene", rekao je pukovnik Lajtner.

Austrijski vojnici pridružuju se ostalim elementima rezervnog kontingenta Eufora iz Bugarske, Mađarske, Rumunije i Velike Britanije koje zajedno čine mali dio ukupnih rezervnih snaga koje Eufor može pozvati.

Vježba predstavlja godišnju provjeru sposobnosti Eufora, da brzo pojača svoje snage u BiH, koristeći dio rezervnih snaga koje se u stanju visoke spremnosti nalaze u partnerskim državama.

"Brzi odgovor 19" biće održan u saradnji sa vlastima BiH, Oružanim snagama i agencijama za sprovođenje zakona BiH na lokacijama širom zemlje od 7. do 11. oktobra.

