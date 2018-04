Načelnici traže grant od 10 miliona KM za nerazvijene opštine

TESLIĆ - Izrazito nerazvijenim opštinama u Republici Srpskoj za normalno funkcionisanje i redovno poslovanje treba grant od deset miliona KM godišnje.

Ovo je rečeno u danas na sjednici Skupštine Saveza opština i gradova RS, a kako je rekao Ljubiša Ćosić, predsjednik ovog saveza, sadašnji grant od oko 300.000 KM treba povećati te da u tom smjeru očekuje i podršku resornog ministarstva.

Opštine i gradovi u RS skrenuli su pažnju i na probleme prilikom raspodjele poreskih prihoda koji idu u lokalne zajednice s obzirom na to da pojedine lokalne zajednice smatraju da dobijaju daleko manje novca od PDV-a nego što im pripada.

"Pristupilo se izradi novog modela prikupljanja i raspodjele poreskih prihoda i formirana je radna grupa, koja treba da utvrdi model raspodjele. S obzirom na to da je ova godina izborna, ne očekujemo neke značajne rezultate, ali sigurno je da ćemo doći do rješenja, koje mislim da neće biti usvojeno ove godine. Trebalo bi doći do malo pravičnijih i boljih rješenja, jer je bitno obratiti pažnju i na 33 nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine od ukupno 64", rekao je Ćosić.

Pojedine opštine tokom zasjedanja Skupštine Saveza opština i gradova u RS insistirale su i na tome da se pravičnije uredi sistem raspodjele sredstava od šumskih naknada, a na tome su insistirale uglavnom opštine bogate šumom, koje godinama smatraju da ne dobijaju dovoljno novca za resurs kojim raspolažu.

Kada su u pitanju grantovi nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, Lejla Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave RS, rekla je u petak da su već operativna sredstva od 300.000 KM namijenjena tim opštinama, pozivajući ih da kontaktiraju Ministarstvo kako bi dobili instrukcije za pristup tim sredstvima.

Momir Ristić, načelnik opštine Šekovići, koja spada u red izrazito nerazvijenih opština, rekao je da bi svako povećanje granta dobro došlo, ali da uspijevaju i bez toga da ispunjavaju svoje obaveze.

"Uklopili smo se u raspodjelu prihoda od PDV-a i s te strane nismo ugroženi. Svako povećanje granta bi puno značilo i svaki priliv novca u budžet je dobro došao, ali uspijevamo i bez toga", rekao je Ristić.

Tokom zasjedanja Skupštine Saveza opština i gradova u Republici Srpskoj bilo je govora i o pripremi novog zakona o inspekcijama, koji je, kako su rekli zvaničnici lokalnih zajednica, neophodan kako bi se uskladio rad republičkih i lokalnih inspekcijskih organa.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici Privredne komore RS, Republičke uprave civilne zaštite kao i predstavnici Ambasade Švajcarske i Švedske agencije za međunarodnu saradnju.

Izrazito nerazvijene opštine

Berkovići

Vukosavlje

Istočni Drvar

Istočni Mostar

Istočni Stari grad

Jezero

Kalinovik

Kneževo

Krupa na Uni

Kupres

Lopare

Novo Goražde

Osmaci

Oštra Luka

Rudo

Srebrenica

Trnovo

Čajnice

Šekovići