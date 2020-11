Načelnike u RS čeka kazna ako ne usvoje budžet na vrijeme

SARAJEVO, BANJALUKA - Savez opština i gradova Republike Srpske zatražio je od Centralne izborne komisije (CIK) BiH odgovor na pitanje da li lokalne zajednice mogu sazvati sjednice lokalnih skupština i usvojiti budžete za narednu godinu s obzirom na to da Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske kaže da se budžet za narednu godinu mora usvojiti do 15. decembra, jer, u suprotnom, odgovorna lica - u ovom slučaju načelnici i gradonačelnici - mogla bi biti kažnjena novčanom kaznom od 300 do 1.500 KM.

"Mi moramo da ispoštujemo budžetski kalendar i da do 15. decembra usvojimo budžet te očekujemo da se CIK konačno oglasi o tome jer Ministarstvo uprave i lokalne samouprave se proglasilo nenadležnim upućujući pojedine lokalne zajednice koje su im se obratile da odgovore traže od CIK-a. CIK treba da zauzme stav i kaže možemo li ili ne, jer ako su mandati istakli nijedna lokalna zajednica neće moći donijeti budžet", rekao je Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova RS.

On kaže da ukoliko se ne budu mogle sazivati sjednice - prije februara mnogi neće uspjeti usvojiti lokalne budžete, jer se tek krajem godine može očekivati sazivanje konstitutivnih sjednica, nakon čega počinju dogovori o formiranju vlasti u lokalnim zajednicama.

U Centralnoj izbornoj komisiji BiH juče nismo uspjeli zvanično dobiti odgovor na pitanje da li načelnici i gradonačelnici mogu sazvati sjednice lokalnih skupština na kojima bi se raspravljalo o budžetu. Iz nezvaničnih razgovora može se zaključiti da teoretski, a prema dosadašnjim tumačenjima, to mogu uraditi iako su im mandati zvanično istekli 1. novembra.

"Načelnicima, gradonačelnicima i odbornicima mandati su istekli 1. novembra, međutim ne može ostati vakuum, a nedavno je bilo tumačenje i OHR-a na zahtjev opština iz Federacije BiH da načelnici i odbornici mogu donositi odluke ukoliko se nešto ukaže kao hitno. Prema Izbornom zakonu BiH mandat je svima istekao 1. novembra, međutim ne može se ostaviti međuprostor i da vlast ne postoji", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak CIK BiH.

Isti izvor navodi primjer Stoca, u kojem su 2016. godine poništeni lokalni izbori, koji su ponovo održani u februaru naredne godine. U cijelom tom periodu načelnik i lokalna skupština su radili najnormalnije i niko nije postavio pitanje legalnosti njihovog rada.

Kada je riječ o samom Zakonu o budžetskom sistemu, u njemu je navedeno da opštine i gradovi Dokument okvirnog budžeta analiziraju do 5. jula, zatim da do 20. jula gradski organ uprave nadležan za finansije budžetskim korisnicima dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta za narednu godinu. Poslije toga rok do kada budžetski korisnici opštinskim i gradskim organima uprave dostavljaju budžetske zahtjeve za narednu godinu ističe 15. septembra, da bi do 15. oktobra organi nadležni za finansije pripremili nacrt budžeta. Do 1. novembra nadležni izvršni organ opštine i grada utvrđuju nacrt budžeta i dostavljaju ga Ministarstvu finansija radi dobijanja preporuka, a opštine i gradovi do 15. novembra imaju rok da se izjasne o nacrtu budžeta, nakon čega se radi prijedlog budžeta koji se Ministarstvu finansija mora dostaviti do 20. novembra, a već do 5. decembra prijedlog budžeta opštine koji je usaglašen sa Ministarstvom finansija mora biti dostavljen odbornicima koji treba da ga usvoje do 15. decembra.