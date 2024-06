Nad RiTE Ugljevik visi arbitraža teška 1,5 milijardi KM

UGLJEVIK - Kada su krajem januara 2024. godine predstavnici Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, "Elektrogospodarstva Slovenije" i Holdinga "Slovenske elektrane" potpisali tri ugovora, prema kojima se ugljevičko preduzeće obavezalo da će Slovencima u ratama isplatiti odštetu od 67 miliona evra (130 miliona KM), plus kamate u iznosu od 58,2 miliona evra (115 miliona KM) za neispunjena predratna ulaganja u RiTE, činilo se da je time okončan višedecenijski spor.

Ovom arbitražom, koja je vođena u Beogradu, RiTE Ugljevik se tada obavezao da će Slovencima isporučivati i trećinu proizvedene električne energije sve dok termoelektrana bude radila.

U ovom trenutku i dalje se radi na implementaciji detalja sporazuma iz ove arbitraže, a koji se odnose na kamate, te naknadu štete za 2022. i 2023. godinu, a ukoliko bi se desilo da se ovaj posao ne završi, RiTE Ugljevik prijeti još jedna stara arbitraža, koju je po osnovu ulaganja u ovo preduzeće još ranije pokrenula Slovenija, a koja je teška nevjerovatnih 770 miliona evra (oko 1,5 milijardi KM) i koja se vodi u Vašingtonu.

Da bi stvari bile jasnije, Slovenija je pokrenula dva arbitražna spora protiv RiTE Ugljevik, tražeći odštetu po osnovu prijeratnih ulaganja, a arbitraža koja je prva pokrenuta je ova u Vašingtonu, pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova - ICSID (nije završena), a tek onda druga u Beogradu (završena u korist Slovenije).

Diko Cvijetinović, direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, podsjeća da je vašingtonski proces obustavljen sve do okončanja beogradske arbitraže, te poručuje da su medijski napisi u kojima se tvrdi da je arbitraža ponovo pokrenuta lažni.

"Prvo da kažem - arbitraža u Vašingtonu nije nikakav novi postupak niti bilo šta drugo. To su neistine. Nije vraćena na dnevni red, arbitraža u Beogradu je okončana, i sada je na redu implementacija te arbitraže. Kao što javnost zna, prvi dio dogovora u vezi s isporukom električne energije i plaćanjem glavnice duga je regulisan sa Slovencima. U toku su pregovori o preostalim arbitražnim odlukama, to jest za kamate i štetu za 2022. i 2023. godinu. Tako nema nikakvog novog spora do okončanja pregovora po beogradskoj arbitraži", kazao je Cvijetinović.

On je uvjeren da RiTE Ugljevik neće morati da brine za stari spor koji čeka u Vašingtonu.

"Ako dogovorimo sve ovo što je ostalo oko kamata i štete za prethodne dvije godine, kao što smo dogovorili prvi dio arbitraže u Beogradu, a nema razloga da tako ne bude, neće ni doći do arbitraže u Vašingtonu", naveo je Cvijetinović za "Nezavisne".

Takođe, ono na čemu insistiraju nadležni u Republici Srpskoj jeste da se arbitražni spor u glavnom gradu SAD ne vodi protiv Republike Srpske, već BiH.

"U ovoj arbitraži koja je vođena u Vašingtonu tužena je BiH, nije Republika Srpska ni 'Elektroprivreda Republike Srpske' i sada je obaveza prema BiH da izvrši ovu arbitražnu odluku", rekao je nedavno Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Identičan odgovor dobili smo i iz "Elektroprivrede Republike Srpske".

"Ova arbitraža je pokrenuta protiv BiH i Pravobranilaštvo BiH ima uvid u taj proces jer mi nismo subjekti u toj arbitraži. To je usmjereno prema BiH i Savjetu ministara BiH, te Pravobranilaštvu BiH", poručio je "Nezavisnim" Luka Petrović, generalni direktor ERS.

Stav po ovom pitanju pokušali smo u više navrata dobiti i od Pravobranilaštva BiH, tražeći da nam se odgovori da li su oni upoznati sa tužbom Slovenije, te da u slučaju da jesu - šta je do sada preduzeto i urađeno.

Međutim, nismo dobili odgovor na upit, a iz kabineta pravobranioca BiH nam je poručeno da je ona trenutno na putu pa da pokušamo ponovo drugom prilikom.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.