Nadbiskup Vinko Puljić: "Imamo kuknjavitis"

Nadbiskup Vinko Puljić smatra kako se društvo u BiH ozbiljno razboljelo od takozvanog "kuknjavitisa", čekajući da mu drugi rješavaju životna pitanja.

"Strašno se urušila kultura rada. Razboljeli su se od javnog mišljenja da treba što manje raditi, a što više imati i što više trošiti. Moramo s tugom reći da je skoro 60 posto naše zemlje neobrađeno", naveo je kardinal Puljić u intervjuu za Dnevni avaz.

On smatra da hljeba ima, samo treba organizovati život, ukloniti kriminal i stvoriti vladavinu pravednih zakona.

"U ovoj zemlji ima dovoljno hleba, samo da je više pravednosti i ravnopravnosti, ne bi trebalo iz nje ići", rekao je Puljić.

Kardinal Puljić, vrhbosanski nadbiskup, u intervjuu za “Dnevni avaz”, oceijnio je da stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro te da se problemi moraju rešavati dijalogom, za šta najveću odgovornost snose domaći političari.

Zamoljen za komentar poziva predsedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da pripadnici Trećeg pešadijskog puka Oružanih snaga BiH na sljedećem obilježavanju Dana tog puka obuku uniforme bivše Vojske Republike Srpske, kardinal je rekao da je to pitanje za domaće političare, kao i one koji su skrojili ovakvu državu, “a to su svjetski moćnici”.

"Ako već postoje dokumenti o ustroju države i njenih vojnih struktura, onda taj dokument obvezuje i domaće i svjetske čelnike koji su potpisali. Ako budemo prekrajali svaki čas ovu zemlju, izludićemo ovo malo ljudi koji su odlučili da ostanu i opstanu u ovoj zemlji. Traži se veća odgovornost onih koji vode ovu zemlju, pogotovo odgovornost riječi upućene u javnost", rekao je kardinal smatrajući da nije problem samo na Balkanu, nego i u globalnom stanju, u kome je previše napetih odnosa i prijetnji i da to zamara običnog čovjeka.