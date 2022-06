"Najbolje rešenje za sve evropske države, sem Rusije, članstvo u NATO-u"

Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije, jedan je od rijetkih poslanika koji otvoreno zagovara bliže odnose susjedne zemlje sa NATO-om.

Rođeni Drvarčanin bio je član Demokratske stranke Srbije po njenom osnivanju, no u maju 2010. isključen je iz DSS-a.

U SNS je ušao u decembru iste godine. Šormaz je i šef Delegacije Skupštine Srbije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Šormaz za "Oslobođenje" govori o situaciji u Ukrajini, da li će ostatak Balkana ući u NATO i koji su benefiti od ulaska u NATO.

Vi ste jedan od rijetkih u Srbiji koji je naglas i javno rekao da razlozi ruske agresije na Ukrajinu leže u Putinovoj bolesnoj ambiciji za obnovom ruske imperije. Možete li predvidjeti ishod sukoba u Ukrajini i posljedice po Balkan?

- Razloge agresije je sam Putin obrazložio pre neki dan, upoređujući je sa ratovima Petra Velikog. Jasno je da su razlozi plasirani javnosti propaganda, laž, razlog nije denacifikacija, nije zaštita ruskog naroda, a svakako nije NATO, jer Putin vrlo dobro zna da Ukrajina dugo nije imala šansu da postane članica NATO-a.

Ishod zaista ne mogu da predvidim, ali jedini dobar ishod za ceo svet, pa i naš region, jeste Putinov poraz. Ako on dobije primirje sa nekim teritorijalnim ustupcima, koliko god mali bili, on bi to predstavio svojoj javnosti kao pobedu, a onda bi već posle par godina izazvao novi rat. Putin mora doživeti poraz, i to poraz u očima ruske javnosti.

Isticali ste kako Srbija ne treba da izvodi vojne vježbe ni sa Rusijom ni sa Kinom, a nakon što su se za članstvo u NATO-u odlučile zemlje koje su s ponosom isticale neutralnost, da li je najbolje rješenje i za Srbiju i BiH pristupanje ovoj alijansi?

- Najbolje rešenje za sve evropske države, sem Rusije, je članstvo u NATO-u. Nijedna NATO članica nikada nije napadnuta. Alijansa odvraća moguće agresore. Neutralnost više ne postoji. Moramo biti deo slobodnog sveta, demokratskog, evroatlantskog sveta, u kome se poštuju ljudska prava i lične slobode. Sve to brani NATO, a pored toga bezbednost koju osigurava donosi više investicija, veći standard i miran život građanima.

Kao član SNS-a smatrate li da su tačne ocjene o tome da će Srbija neutralnost čuvati do formiranja novog saziva Vlade, a potom se u potpunosti okrenuti saradnji sa zapadnim partnerima?

- Ne znam odgovor na to pitanje, ali ja jasno i otvoreno govorim da Srbija mora da odustane od proklamovane vojne neutralnosti i pokrene proces učlanjenja u NATO. Ja sam '99. ratovao, kao PVO vojnik pucao sam na američke avione koji su nas bombardovali i pohvaljen sam u tom ratu za svoje zalaganje. Prošlo je četvrt veka od tada. Japan je ratovao protiv SAD i bačene su na Japan dve nuklearne bombe, pa su doneli odluku da postanu saveznici s Amerikom i sada su najveći saveznici na Pacifiku. Nemačka, Italija, Španija... sve ove države su ratovale protiv SAD, ali sve su danas saveznici sa SAD i sve su mirne i bogate države.

Šta bi to značilo za odnose sa Bosnom i Hercegovinom, u kojoj je vlast jednog entiteta predvođena Miloradom Dodikom u potpunosti okrenuta saradnji s Rusijom, dok se reforme koje od nas traži NATO uporno blokiraju?

- Ne bih rekao da je u potpunosti okrenuta Rusiji. Pa i Dodik je pre neki dan bio u Bruxellesu, a ja sam optimista da će ti dani doneti konačno i kandidaturu Bosni i Hercegovini za članstvo u EU.

Što se tiče članstva u NATO-u, mislim da će Republika Srpska pratiti poteze Srbije, a ja sam siguran da će Srbija u bliskoj budućnosti postati član NATO-a.

Kako smanjiti ruski uticaj na Balkanu pošto tvrdite da bi bez Balkana Rusija bila samo regionalna sila?

- Rusija nema elemente svetske sile, sem nuklearnog oružja. Diplomatija i ekonomija su im loše i u sve goroj situaciji. Oni na celom Balkanu samo mešetare. Jedini cilj im je destabilizacija regiona pošto nemaju kapacitet za ozbiljnije prisustvo. Ne mogu da budu konkurentni EU i SAD ni po pitanju bezbednosti, niti po pitanju ekonomije. Rusija, nažalost, više ne predstavlja državu koja može da pripada evropskoj civilizaciji. Srbija i ceo naš region upravo treba da postignu suprotno. Svi mi moramo biti deo evroatlantskog sveta!

(Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država).