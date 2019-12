Najžešće bitke na lokalnim izborima u RS biće u Prijedoru i Bijeljini

BANJALUKA - Iako do lokalnih izbora naredne godine ima više od deset mjeseci, političke partije iz Republike Srpske započele su pripreme i, kako trenutno stvari stoje, najveća borba vodiće se u Bijeljini i Prijedoru, gdje će SNSD pokušati da sruši dugogodišnju vladavinu gradonačelnika iz SDS-a, odnosno DNS-a.

Za razliku od prošlih lokalnih izbora održanih 2016. godine, kada SNSD nije imao svoje kandidate za gradonačelnike Prijedora, gdje je podržao Milenka Đakovića, aktuelnog gradonačelnika i kandidata DNS-a, i Bijeljine gdje su podržali Zlatka Maksimovića u koaliciji "Bijeljina pobjeđuje", ovoga puta, odnosno 2020. godine, kažu da će gotovo sigurno imati svoje kandidate.

"SNSD će imati svog kandidata i izaći ćemo sa jako mnogo koalicionih partnera, što do sada nije bio slučaj. Otprilike planiramo da koalicioni partneri budu sve političke partije sa teritorije grada Prijedora, osim DNS-a. S tim ljudima smo i sada u koaliciji, i sutra da su izbori to bi tako bilo", rekao je za "Nezavisne" Saša Bursać, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Prijedoru, dodajući da su ubijeđeni u pobjedu te da je narod, kako je rekao, prepoznao da je DNS postao "prodavnica funkcija".

S obzirom na to da se juče nisu javljali na mobilni telefon, u DNS-u u Prijedoru juče nismo uspjeli dobiti komentar i odgovor na pitanje koliko je realno da nakon njihove dugogodišnje vladavine ovim gradom dođe do promjena. Jedini koji se javio bio je Duško Ivić, potpredsjednik Gradskog odbora DNS-a u Prijedoru i poslanik te stranke u Narodnoj skupštini RS, ali i pored obećanja da će kasnije dati komentar jer je na sastanku, to nije učinio.

Podsjećamo, na prošlim lokalnim izborima SNSD je podržao DNS-ovog kandidata Milenka Đakovića, koji obavlja funkciju gradonačelnika, a koji je imao 22.277 glasova, dok je njegov protivkandidat Dušan Berić iz SDS-a tada dobio 14.388 glasova.

Ništa nezanimljivije neće biti ni u Bijeljini, gdje SNSD prošle izbore takođe nije imao svog kandidata, dok ovog puta ističu da će na sljedećim izborima sigurno uzeti vlast. S druge strane, u SDS-u naglašavaju da od toga nema ništa i da je to želja SNSD-a još od 2000. godine, ali da do danas nisu uspjeli.

"SNSD će ovog puta imati svog kandidata sigurno. Naš je cilj okupiti što širi front ljudi koji će zajedno s nama pokušati da promijene ono što nije dobro u Bijeljini i uvjeren sam da Mićo Mićić (aktuelni gradonačelnik Bijeljine) više nema podršku lokalnog stanovništva i biračkog tijela te da ćemo nakon lokalnih izbora imati gradonačelnika", rekao je Nedeljko Ćorić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Bijeljini.

U ovom gradu pobjedu će, gotovo je sigurno, odnijeti kandidat koji okupi širu koaliciju, a s tim se slažu i u lokalnom SDS-u, gdje istovremeno ističu da SNSD još nema nikakve šanse.

"SNSD tu želju ima od 2000. godine i nije im se ostvarila. Postoje različite kombinatorike i niko sa sigurnošću ne može tvrditi ništa. Vjerujem da će SDS biti najjača stranka na području grada Bijeljine i Semberije, te da će vjerovatno aktuelni gradonačelnik biti ponovo kandidat i pobijediti 100 posto", rekao je Jovan Gajić, šef Kluba odbornika SDS-a u Skupštini grada Bijeljine, dodajući da u ovom trenutku SNSD nema kandidata koji može parirati Mići Mićiću.

Inače, Mićić je prošle lokalne izbore za malo manje od 800 glasova razlike pobijedio Maksimovića. Mićić je tada dobio 30.703 glasa, dok je Maksimović koji je u jednom trenutku bio proglasio i pobjedu osvojio 29.922 glasa.

Kada je riječ o ostalim gradovima u Republici Srpskoj, odnosno Banjaluci, Gradišci, Zvorniku, Istočnom Sarajevu i Trebinju, gotovo je sigurno da u ovom trenutku opozicija tu ne može ništa da uradi, isto kao i u Doboju, gdje je praktično kompletan lokalni SDS iz tog grada prešao u redove SNSD-a.