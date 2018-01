Naknade sudijama i tužiocima idu na (van)sudsko poravnanje

BANJALUKA - Savjet ministara BiH na današnjoj sjednici trebalo bi da zaduži Pravobranilaštvo BiH i Ministarstvo finansija i trezora BiH da kada stignu tužbe sudija i tužilaca za naknade za topli obrok, prevoz, smještaj i odvojen život idu na sudsko i vansudsko poravnanje.

"Zadužuju se Pravobranilaštvo, Ministarstvo finansija i trezora i pravosudne institucije na nivou BiH da definišu proceduru zaključivanja vansudske nagodbe i izmirenja obaveza po istoj", navodi se u zaključcima koji danas u okviru informacije o isplatama naknada po sudskim sporovima koje sudije i tužioci pokreću protiv BiH treba da se nađu pred ministrima Savjeta ministara. S prijedlogom da se sporovi između sudija i tužilaca i BiH ubuduće rješavaju na ovaj način složilo se i Pravobranilaštvo BiH.

U informaciji se navodi i da je po osnovu pravosnažnih sudskih presuda na ime tužbi podnesenih od strane sudija, tužilaca i stručnog osoblja zaposlenog u pravosudnim institucijama na niovu BiH dosad iz budžeta isplaćeno 2,7 miliona KM.

"Gotovo polovina isplaćenog se odnosi na izdatke po osnovu zateznih kamata i troškova postupka", navedeno je u informaciji.

Kada je u pitanju isplata naknada od ukupno 2,7 miliona KM najviše su dobili tužioci, i to 1,8 miliona KM, dok su sudije i stručno osoblje u Sudu BiH dosad naplatili 808.344 KM, a u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) 98.443 KM.

Podsjećanja radi, sudijama i tužiocima po osnovu Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, koji je usvojen 2005. godine, nisu predviđene naknade za topli obrok, prevoz, odvojen život i smještaj kao što na to imaju pravo zaposleni u institucijama BiH. Zbog ovoga sudije i tužioci u pravosudnim institucijama BiH tužili su BiH i Ustavni sud BiH odlučio je da oni imaju pravo na to.

Nakon toga sudije i tužioci počeli su s masovnim tužbama protiv BiH, a Savjet ministara nekoliko puta je predlagao izmjene zakona koje bi im omogućile pravo na te naknade. Međutim, u parlamentu BiH nije bilo razumijevanja i nekoliko puta ti zakoni su odbijani. Zanimljivo je da sudije i tužioci prema zakonu iz 2005. godine imaju pravo i na regres, koji iznosi oko 2.000 KM, a koji je s druge strane u institucijama BiH daleko manji. Bilo je pokušaja i da se izmjenama zakona sudijama i tužiocima ukine pravo na regres, a omoguće naknade za topli obrok, prevoz, odvojen život i smještaj, međutim ni to nije nikada dobilo zeleno svjetlo.

"Zadnji pokušaj usvajanja zakona bio je u decembru 2017. godine", navodi se u informaciji koju će razmatrati Savjet ministara BiH.

Ovaj zakon naći će se i na sutrašnjem zasjedanju Predstavničkog doma parlamenta BiH, ali kako su "Nezavisne" prije nekoliko dana objavile gotovo je sigurno da on neće biti usvojen s obzirom na to da je i Komisija za finansije i budžet ovog doma to još ranije odbila.