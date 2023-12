Nakon Vučića, i Brnabićeva se izvinila građanima Srpske

BEOGRAD – Ana Brnabić, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu, zahvalila je građanima Republike Srpske na trpeljivosti i uputila im izvinjenje zbog besprizorne kampanje dijela opozicije u Srbiji protiv Republike Srpske i Srba u Srpskoj.

"Vidjeli smo neverovatan, elitni šovinizam prema ljudima iz Republike Srpske. Srbi u Republici Srpskoj koji imaju državljanstvo Srbije, imaju jednako pa još i veće pravo glasa nego državljanini Srbije koji žive u Londonu, Torontu ili Novom Zelandu i po 20 godina, a glasali su isto, pa čak i na lokalnim izborima ukoliko se nisu odjavili u Srbiji", poručila je Brnabićeva za TV Pink, a povodom tvrdnji liste "Srbija protiv nasilja" o navodno ogromnom broju glasača iz Republike Srpske koji su došli u Srbiju i glasali za vladajuću koaliciju.

Ona je poručila da bi voljela da svi građani Republike Srpske imaju državljanstvo Srbije, a da se sada sakupljaju finalni podaci o tome koliko ljudi iz BiH i Republike Srpske ima pravo glasa, kao i koliko ih je izašlo na birališta.

"Mislim da je to između 13.000 i 15.000 u čitavoj Srbiji, za Beograd to nije više od 5.000 do 6.000 što je na nivou statističke greške, između 0,2 i 0,3 odsto", rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da ne postoji nijedan pokazatelj da je tačno o izborima bilo šta što lista "Srbija protiv nasilja" tvrdi u pokušaju destabilizacije države.

Podsjetimo, građanima Republike Srpske prethodno je uputio izvinjene i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

"Želim da vam se izvinim zbog strašne kampanje koju protiv vas, naših sestara i braće, vodi jedan deo političke javnosti u Beogradu. Jedan deo onih koji nikako ne mogu da se pomire sa Bog zna kojim uzastopnim porazom, i koji po svaku cenu žele da dođu na vlast, makar to učinili i preko vaših leđa, makar vas okrivili za poraze, iako im ni za šta niste krivi", naveo je Vučić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.