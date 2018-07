Nakon verbalnog sukoba Lovrinovića i Vražalice prekinuta sjednica Predstavničkog doma

SARAJEVO - Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je tokom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama kojim se predviđa ukidanje akciza na gorivo u visini od 18 feninga po litru, a njen nastavak zakazan je za 26. jul.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Mladen Bosić prekinuo je zasjedanje nakon verbalnog sukoba između šefa Kluba HDZ-a BiH Nikole Lovrinovića i poslanika DF-a Maje Gasal Vražalice.

Prethodno su poslanici Predstavničkog dom prihvatili zahtjev Kluba poslanika SDS-a za razmatranje po hitnom postupku zakona za ukidanje akciza na gorivo u visini od 18 feninga po litru.

Za hitnu proceduru glasalo je 17 poslanika, protiv je bilo 15, a uzdržanih nije bilo.

Šef Kluba SNSD-a Staša Košarac istakao je tokom diskusije da je riječ o "predstavi za javnost", podsjećajući da je za donošenje ovakvog zakona potrebno mišljenje Upravnog odbora (UO) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, te da je, u slučaju da bude izglasan Zakon, onemogućeno da predstavnici Republike Srpske i Federacije BiH iznesu svoj stav o ovom pitanju.

"Nemamo mišljenje UO UIO, Savjeta ministara i pravimo predstavu za javnost. Možda je došlo do povećanja cijena, ali da li oni koji misle da mogu imati većinu mogu obezbijediti sprovođenje ovog zakona? Ne želim da ulazim u to šta će biti na Domu naroda", rekao je Košarac, napominjući da bi izmjena zakona predstavljala prenos nadležnosti.

Šef Kluba SDS-a Aleksandra Pandurević je tokom rasprave ukazala na činjenicu da je na računu 220 miliona KM koji se ne koriste za izgradnju puteva jer nema dogovora o njihovoj raspodjeli.

"Postoji i drugi model izgradnje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio koncesiju Kinezima za izgradnju auto-puta Banjaluka-Novi Grad. I mi to podržavamo, što pokazuje da možemo graditi auto-puteve i bez nameta građanima", rekla je Pandurevićeva i zahvalila poslanicima što su odlučili da o izmjeni Zakona o akcizama raspravljaju po hitnom potupku.

Ona je upitala zašto niko od distributera nafte ne reaguje kada na svjetskom tržištu dođe do pada cijene nafte.

Poslanik HDZ-a 1990 Dijana Zelenika istakla je tokom rasprave da je očekivala da će sredstvima prikupljenim od akciza biti građena putna infrastruktura.

Ona je naglasila da će podržati izmjene Zakona o akcizama BiH s obzirom da nije napravljen nijedan kilometar auto-puta, a da su istovremeno troškovi života porasli.

Poslanik SDP-a Saša Magazinović je istakao da postoji opšta saglasnost da su svi prevareni kada je riječ o Zakonu o akcizama.

"Ismijavani su svi koji su tvrdili da će doći do većih poskupljenja. Danas je jasno da su cijene nafte i naftnih derivata porasle više nego što je tada govoreno. Možemo reći da smo bili u pravu, ali nam to nije satisfakcija", Magazinović.

On smatra da izmjene zakona treba podržati jer se na taj način pokazuje odgovornost parlamenta, ali je to i svojevrsno priznanje da je došlo do greške.

Poslanik Nezavisnog bloka Sadik Ahmetović kaže da postoji niz pitanja na koja neko treba da odgovori, te da su akcize podignute zbog straha i poltronstva prema međunarodnoj zajednici, a nije izgrađen ni kilometar makadamskog puta.

"Svakako ću podržati donošenje izmjena ovog zakona", dodao je Ahmetović.

Poslanik SBB-a Mirsad Isaković istakao je da povećanje akciza nije imalo veze sa povećanjem troškova života, a Senad Šepić iz Nezavisnog bloka mu je replicirao, navodeći da sve ima veze.

Poslanik BPS-a Zaim Backović rekao je da će podržati svako poboljšanje, uključujući i izmjene Zakona o akcizama.

"Moramo govoriti o cijenama. Na berzi je pala cijena kafe, a kod nas je poskupjela. Cijene transporta su porasle u prosjeku 30 odsto, a akcize su povećane 15 feninga. Moramo pomoći građanima BiH, jer to utiče na kupovnu moć", rekao je Backović.

Poslanik NDP-a Momčilo Novaković smatra da ovaj zakon neće dobiti podršku u Domu naroda.

U obrazloženju zahtjeva, Klub SDS-a navodi da je osnovni razlog zbog kojeg se traži hitna procedura usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama enormno poskupljenje cijene goriva koje je izazvalo talas poskupljenja životnih i drugih namirnica, loše usvojeno zakonsko rješenje koje ne precizira način raspodjele prikupljenih sredstava i činjenica da posljednje izmjene zakona nisu opravdale postojanje u praksi.