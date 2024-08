Napadač iz sela Zovi Do nema dokumenta s teritorije BiH

TREBINJE - Identitet lica koje je pucalo u selu Zovi Do kod Nevesinja, a potom likvidirano, istražni organi još nisu utvrdili, iako se zna da nije imao izdata dokumenta na teritoriji BiH, potvrdio je na pres-konferenciji Siniša Laketa, načelnik Policijske uprave Trebinje.

Napominjući da se i dalje preduzimaju sve mjere i radnje pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju u cilju utvrđivanja njegovog identiteta, on je kazao da je u toku razmjena podataka s Interpolom i drugim međunarodnim organizacijama, kako bi se došlo do relevantnih podataka.

"Kako ste informisani, izuzeti su i DNK i otisci papilarnih linija, koji su dati u upotrebu policijskim agencijama u cilju identifikacije, pa očekujemo odgovore", pojasnio je Laketa, dodavši da, kada je u pitanju pronađeno oružje u kući u Zovom Dolu, operativna linija rada obavlja svoj posao: prikupljaju se informacije i izjave.

Potvrdivši da su o događaju koji se desio 19. avgusta kružile različite pretpostavke, on nije želio da komentariše nikakve glasine bez konkretnih činjenica, pa ni događaje iz Berkovića u kojima je viđano izvjesno lice, a za koje se vežu i krađe koje je ono počinilo.

"U objektu kod Nevesinja u kome je lice boravilo i odakle je izvršilo napad na građane i policiju pronađene su određene stvari koje bi mogle poticati iz navedenih krivičnih djela, ali u cilju trenutne istrage molim vas za razumijevanje da ne dijelimo više informacija", kazao je Laketa.

Iako je potvrdio da su postojala operativna saznanja i utvrđen identitet osobe iz Berkovića, on kaže da ne mogu potvrditi da li se ono može dovesti sa događajima u Nevesinju i da li je uopšte ta osoba izvršila i krivična djela na području ove opštine s obzirom na to da su Berkovići i Nevesinje susjedne opštine, iako u Nevesinju nije bilo krađa poput ovih u Berkovićima.

"Uglavnom, to lice koje su prijavljivali građani da je ulazilo u dio napuštenih kuća na području opštine Berkovići, prema podacima kojima raspolaže MUP RS, nije u zadnjem periodu boravilo na području opštine Berkovići, ali nećemo isključiti da se možda i radi o istom licu, ili da je neko povezan s tim licem", dodao je Laketa, istakavši da će sa javnošću podijeliti saznanja kad budu imali detaljnije informacije.

Zasad se sa izvjesnošću ne može ni tvrditi da li je ili nije u pitanju migrant, ali je činjenica da je ruta migranata koja godinama ide kroz Hercegovinu i dalje aktivna.

"Generalno, ta ruta nije ni prestajala, iako su do korone veliki problemi bili s migrantima, a u koroni i jedan period poslije korone je to malo stagniralo, ali u posljednje vrijeme ima zabilježenih kretanja i mi to ne negiramo, sprovodeći zaključke Vlade RS kako postupati u tim situacijama", dodao je Laketa.

