"Napredovanje ka EU bi bilo brže da su sprovedeni rezultati izbora"

BUDIMPEŠTA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da su Srpska i BiH čvrsto opredijeljene za evropske integracije i da bi napredovanje ka članstvu u zajednici evropskih država i naroda bilo brže da su na vrijeme sprovedeni rezultati parlamentarnih izbora održanih prije više od godinu dana.

Čubrilović je u obraćanju učesnicima Konferencije predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Evrope i država Višegradske grupe u Budimpešti, koja je posvećena proširenju EU, istakao da Srpska i BiH imaju snažnu želju da što prije postanu punopravne članice Unije.

"Na tom putu postignuti su pozitivni rezultati i uprkos našim unutrašnjim slabostima taj proces je nepovratan. U odnosu na vrijeme od samo nekoliko godina ranije, danas je javno mnjenje većinski usmjereno ka evropskim integracijama, a nema nijedne političke stranke koja je antievropski opredijeljena", rekao je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, Narodna skupština Republike Srpske je unazad nekoliko godina gotovo svu legislativu koju donosi uskladila sa pravnim tekovinama EU.

"Na sjednici našeg parlamenta završenoj prije tri dana usvojeno je više zakona usklađenih sa propisima EU, kao što je Strategija za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period od 2020. do 2024. godina. To potvrđuje našu proevropsku orijentaciju. I drugi organi i institucije vlasti u Srpskoj takođe su posvećene ispunjavanju svojih obaveza, s ciljem što bržeg napredovanja ka EU", naglasio je Čubrilović.

Prema njegovim riječpima, problem je što na nivou BiH još nisu konstituisani svi organi vlasti.

"Poseban je problem što nije formiran važan organ izvršne vlasti – Savjet ministara, zbog toga što se njegovo neformiranje najviše osjeća upravo u koordinaciji aktivnosti na popunjavanju Upitnika Evropske komisije, te rješavanja problema u sferi ilegalne migracije sa kojom je i BiH suočena već godinu-dvije. Mi iz Republike Srpske ne postavljamo nikakve uslove za konstituisanje Savjeta ministara i čekamo da ista svijest preovlada i u Federaciji BiH", rekao je Čubrilović.

On je dodao da će Narodna skupština Republike Srpske maksimalno odgovorno raditi na tome da što prije bude formiran Savjet ministara i ispunjavane druge obaveze u procesu evropskih integracija.

"U tim aktivnostima trebaće nam pomoć država članica EU. Zbog toga izražavam posebnu zahvalnost državama članicama Višegradske grupe koje su spremne da nam pomognu, da u naše ime govore u institucijama EU. Vjerujem da ni kolege iz parlamenata ostalih država zapšadnog balkana i jugoistočne Evrope neće imati ništa protiv toga da se relevantni subjekti iz država Višegradske grupe intenzivnije uključe u naše napore da ispunimo uslove kako bismo i mi bili primljeni u EU", istakao je Čubrilović.

On je sa žaljenjem konstatovao da su donesene posljednje odluke Savjeta Evropske unije, kojima je Albaniji i Sjevernoj Makedoniji privremeno zaustavljeno napredovanje ka EU.

"Ukoliko to brzo ne bude prevaziđeno može destimulativno djelovati na entuzijazam u ostalim državama zapadnog Balkana. Da se to ne bi desilo, treba nam jasna perspektiva daljnjeg proširenja EU i na sve države Jugoistočne Evrope. Manje je važno da li će se taj proces završiti do 2025. ili 2027. godine, od nagovještaja da bi se on mogao redefinisati ili usloviti nekim novim elementima ili sadržajima odnosa između zapadnobalkanskih i država EU. Nama ne odgovara ideja takozvanog strateškog partnerstva, odnosno parcijalnog učešća u EU, nego samo integralnog, pa makar do njega kasnije došli", kaže Čubrilović.

On je dodao da zbog toga podržava izjavu iz Budimpešte o proširenju EU koju su podržale države Višegradske grupe.