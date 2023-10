Narodna skupština podržala veto Cvijanovićeve

​BANJALUKA - Narodna skupština RS potvrdila je u petak dvotrećinskom većinom veto Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH, kojim se odbacuje zaključak Predsjedništva BiH.

Za veto je glasalo 66 poslanika, dok je jedan bio protiv, čime je ovaj veto potvrđen. Da bi ova potvrda stupila na snagu, mora biti objavljena u "Službenom glasniku RS".

Podsjećanja radi, zaljučak je donesen povodom, kako je navedeno u tekstu koji je predložio Denis Bećirović, bošnjački član Predsjedništva BiH, "eskalacije napada organa entiteta Republika Srpska na osnovne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH", a koji je usvojen bez konsenzusa na osmoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH 10. oktobra.

Ovaj zaključak dočekan je s velikim negodovanjem u RS, pa je odmah pokrenuta procedura da on bude oboren. Cvijanovićeva je na ovaj zaključak Predsjedništva uložila veto i od NS RS zatražila da ga podrži dvotrećinskom većinom, koliko je potrebno za njegovo konačno stavljanje van snage.

Poslanici su tokom glasanja odbacili zaključke koje je predložio PDP, a koje je iznio Igor Crnadak, predsjednik Kluba PDP-a.

Prvi zaključak je, kako je rekao Crnadak, da NS RS treba da podrži dogovor svih srpskih partija da će se jedan sudija Ustavnog suda BiH birati iz RS, a dva iz FBiH, i podsjetio da je to dogovoreno prije nekoliko godina, a nije realizovano.

Drugi zaključak je, kako je naglasio, da NS RS treba da konstatuje da je u prethodnom periodu došlo do kršenja zaključaka NS RS, te da treba potvrditi raniji stav parlamenta da nema usvajanja novih zakona na nivou BiH dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, kako je to traženo iz RS.

Na početku sjednice je Milorad Dodik, predsjednik RS, zamolio poslanike da podrže veto bez vođenja debate, ali je ovaj prijedlog odbijen od strane opozicije, koja je željela da, kako su rekli, ukaže na nedosljednost SNSD-a po pitanju ranije usvojenih zaključaka parlamenta, za koje tvrde da nikad nisu ispoštovani.

U uvodnoj riječi, Cvijanovićeva je rekla da samo NS RS može stati u kraj unitarističkim namjerama druga dva člana Predsjedništva BiH da se RS oduzmu njene nadležnosti.

"Ovim se jasno prepoznaje politički mentalitet predlagača koji BiH ne vidi kao zajednicu u kojoj konstitutivni narodi i ostali građani rješavaju probleme kroz unutrašnji dijalog i djelovanjem domaćih, demokratski izabranih institucija, već kao protektorat, koji bi u tom statusu trebalo da ostane sve dok bošnjački političari ne ispune sve svoje političke ciljeve u pogledu unitarizacije BiH i centralizacije njenih institucija u kojima bi oni upravljali svim procesima", ukazala je ona.

Dodik je rekao da RS treba da se, ako se nastave ove vrste pokušaja njenog slabljenja, izjasni da li treba, ili ne, ostati u ovakvoj BiH i dodao:

"Ukoliko uspije ovaj napad koji za cilj ima prije svega da uzme imovinu i to se ne krije, kao što vidimo izjave američkog ambasadora koji kaže da imovina treba da pripadne BiH, a onda se, kao to nešto, podijeli entitetima, to je kraj RS."

Dodik je rekao da je RS finansijski stabilna, uprkos pokušajima da se njene institucije finansijski oslabe, a za to je posebno optužio SAD i dio zemalja EU.

"Sve što danas ne valja u BiH je rezultat nametanja međunarodne zajednice i operativnog djelovanja EU", rekao je Dodik.

Izazvao je polemike u parlamentu nakon što je izjavio da treba da bude proklet svaki poslanik koji ne bude podržao veto i ustvrdio da je ovaj pokušaj Bećirovića i Željka Komšića, hrvatskog člana Predsjedništva BiH, najteži napad na RS u proteklih 30 godina.

Ponovo je optužio međunarodnu zajednicu da izvršava volju političkog Sarajeva o slabljenju RS i pozvao poslanike na jedinstvo.

Dodik je rekao da, ako NS RS danas ne prihvati veto srpske članice Predsjedništva BiH, to će biti najveći udarac za RS u proteklih 30 godina. Rekao je da je NS RS ključno mjesto za istoriju ovog naroda i da treba da pređe u stalno zasjedanje i da svake sedmice zasjeda jer je situacija, kako je naglasio, veoma opasna i teška, a usmjerena isključivo protiv RS i Srba.

Poslanici SDS-a i PDP-a su rekli da će njihove stranke podržati veto, ali zamjeraju vladajućoj većini "prisnost i bliskost" sa političkim strankama iz Sarajeva, posebno "trojke".

Dragomir Vasić, poslanik SDS-a, rekao je da je oduvijek smatrao da je OHR produžena ruka političkog Sarajeva, a da je optužnica protiv Dodika politička, ali da se u RS ne poštuju zaključci koje donosi njen parlament.

"Što se tiče zaključaka koje donose Komšić i Bećirović, nema potrebe ni da ih čitam, uvijek ću glasati protiv", rekao je on.

Dodao je da je SDS jedina partija koja se konzistentno odnosi prema ovom pitanju i vladajuću većinu u RS optužio da je do sada podržala brojne zaključke u NS RS, a da ih je kasnije prekršila. Podsjetio je da je SDS glasao o neprimjenjivanju odluka koje donosi Ustavni sud BiH, kao i onima koje obavezuju srpske kadrove da ne učestvuju u radu bh. institucija dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH bez stranih sudija.

"Ja sam tada rekao da ko izigra ove zakone neće prevariti SDS, nego srpski narod. Jedino što je ispoštovano je da su ovi zaključci NS RS objavljeni u 'Službenom glasniku'", rekao je on.

Crnadak je istakao da zaključci Bećirovića i Komšića treba da idu u smeće, a da je Bećirović neko ko bi, kako je rekao, ako bi ga neko usred noći probudio i pitao šta mu je najveća želja, zaželio ukidanje RS.

"Mi imamo posla s takvim ljudima i takvim materijalima, i da se radi samo o tome, ova rasprava ne bi trebalo da traje duže od 15 minuta, ali nažalost po RS, nije samo to", rekao je Crnadak. On je optužio SNSD da se zajedno s "trojkom" dogovaraju o svim ključnim pitanjima i da se radi o njihovim koalicionim parnterima.

"Ne možemo se praviti ludi da ova činjenica ne postoji. Sve što rade imaju dogovor sa svojim partnerima iz RS", rekao je on. Crnadak je rekao da SNSD ne pokreće pitanja od interesa RS, kao što je zakon o nepokretnoj imovini, za koji je ustvrdio da ga je Vlada RS odlučila da skine s dnevnog reda.

Njegova rasprava izazvala je burne reakcije vladajućih poslanika. Cvijanovićeva je rekla da se slaže s njim da su zaključci smeće, ali da nije u pravu kada tvrdi da SNSD ima koaliciju sa strankama iz FBiH.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.