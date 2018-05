Narodna stranka utapa se u DNS

BANJALUKA - Kao što se i očekivalo, Narodna stranka Ognjena Tadića sutra bi trebalo da potpiše ugovor o pristupanju Demokratskom narodnom savezu (DNS) i na taj način će se praktično utopiti u ovu partiju.

Ugovor o ujedinjenju, nakon sjednice Predsjedništva DNS-a, koja se održava sutra, potpisaće Marko Pavić, lider DNS-a, i Tadić, i time će Narodna stranka prestati da postoji.

"Ukoliko se dogovorimo da na ovakav način nastavimo političko djelovanje, a sve su prilike da hoćemo, mislim da će doći do određenih novosti u političkom životu Republike Srpske, jer će to biti prvi put da se vrši političko udruživanje između dva subjekta koja nisu svoj politički život usmjeravala istim kolosijekom", rekao je Tadić. On kaže da su ove dvije stranke procijenile da je za interes Srpske i za stabilizaciju unutrašnjih prilika u Srpskoj, ali i za njeno bolje predstavljanje u svim strukturama regije i u zajedničkim organima BiH potrebno načiniti takav važan korak.

O utapanju Narodne stranke u DNS priča se već neko vrijeme, a da će do toga doći, bilo je jasno i nakon sastanka koji su održali Pavić i Tadić u novembru prošle godine kada su najavili saradnju. Prelaskom Tadića u DNS ova stranka će u Domu naroda BiH imati dva delegata, isto kao i SNSD.

Inače, Tadić je treći član SDS-a iz parlamenta BiH koji je pristupio DNS-u, a prije njega to su uradili Borislav Bojić i Đorđo Krčmar, koji zajedno sa Jovanom Vukoljakom sada imaju Klub poslanika u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

Podsjećanja radi, Tadić je nakon izbornog poraza u novembru 2016. godine podnio ostavku na mjesto potpredsjednika SDS-a, a nakon toga, početkom novembra 2017. godine na adresu SDS-a uputio je nekoliko otvorenih pisama kritikujući stanje u toj stranci, a posebno njenog lidera Vukotu Govedaricu.

Nakon što na unutarstranačkim izborima nije obezbijedio funkciju potpredsjednika stranke, Tadić je i zvanično napustio SDS, a Narodnu stranku registrovao je u oktobru 2017. godine.