Narodni poslanik optužen za premlaćivanje rođaka

BANJALUKA - Bivši potpredsjednik SDS-a Kostadin Vasić i njegov kum Todor Nikolić optuženi su da su 30. decembra prošle godine u Vasićevoj kafani “Džentlmen”, u zvorničkom naselju Ekonomija, teško pretukli njegovog komšiju i daljeg rođaka Ljubišu Vasića.

Sekretar Okružnog tužilaštva Bijeljina Danka Prodanović potvrdila je za “Glas Srpske” da je ovo tužilaštvo 30. avgusta 2018. godine podiglo optužnicu protiv Kostadina Vasića i Todora Nikolića.

“Optužnica je podignuta zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. Krivičnog zakonika RS, u vezi sa članom 37. istog zakona počinjenog na štetu Ljubiše Vasića. Osnovni sud u Zvorniku optužnicu je potvrdio 13. septembra 2018. godine”, navela je u odgovoru na naša pitanja Prodanovićeva.

Ljubiša Vasić opisao je za “Glas Srpske” kako je dobio teške povrede zbog kojih je skoro mjesec proveo u bolnici u Bijeljini.

“Sve se to dogodilo 30. decembra 2017. godine u Kostadinovoj kafani “Džentlmen”, koja se nalazi desetak metara od moje kuće. On mi je često prijetio zato što sam se često žalio zbog preglasne muzike i nereda, ali nikada nije fizički nasrtao na mene. To veče me je prvo prozivao i psovao ustašku majku, zato što mi je majka Hrvatica, a kada sam im odgovorio, onda su on i njegov kum Todor Nikolić skočili na mene i brutalno me pretukli. Slomili su mi vilicu, imao sam potres mozga i podlive krvi po cijeloj glavi. Proveo sam skoro mjesec u bolnici u Bijeljini, a 45 dana sam jeo na slamčicu zato što sam imao šine u ustima zbog slomljene vilice”, kaže Vasić.

On dodaje da je u to vrijeme u lokalu bio još jedan donedavni poslanik SDS-a, a to je Siniša Ilić, koji u Vasićevoj kafani drži automat klub “Bet in”. Vasić dodaje da se jedva dovukao do svoje kuće nakon što su ga pretukli, ističući da je vrlo brzo došla i policija.

“Kada je došla policija, oni su tvrdili da ja uopšte nisam bio u kafani, već da se neki auto zaustavio ispred moje kuće i da su mene pretučenog izbacili iz auta. Čuo sam da su vrijeđali i policiju i zato sam bio iznenađen kada sam čuo da je protiv njih podignuta optužnica, jer nisam očekivao da će se to desiti”, kaže Vasić.

Prema njegovim riječima, Kostadin Vasić mu je i ranije prijetio, a najbrutalnije ga je izvrijeđao nakon što nije dozvolio da pod prozorom njegove kuće napravi parking za svoju kafanu.

“Prijetio mi je i kada sam izašao iz bolnice, a koliko znam, on i njegov kum su i ranije osuđivani zbog nasilništva, a Kostadinu je oduzet i pištolj”, kaže Ljubiša Vasić.

On na kraju dodaje da iza njegovog batinanja ne stoje nikakvi politički motivi, već isključivo osionost i bahatost batinaša.

Na pitanje da prokomentariše optužnicu koja je podignuta protiv njega i njegovog kuma, Kostadin Vasić je juče drsko odbrusio našem novinaru i prekinuo vezu.

Vasić je na proteklim izborima osvojio mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Kazne

Prema Krivičnom zakoniku RS, za krivično djelo teška tjelesna povreda, za koje se terete Kostadin Vasić i Todor Nikolić, predviđena je zatvorska kazna.

Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši, kazniće se kaznom zatvora od jedne do pet godina - kaže član 132. KZRS.

Krivično djelo saizvršilaštvo iz člana 37. KZRS, koje im se takođe stavlja na teret, kaže da “ako više lica zajednički izvrše krivično djelo ili značajno doprinesu njegovom izvršenju, svako od njih kazniće se kaznom propisanom za to djelo”.

(Glas Srpske)