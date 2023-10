Nastavlja se suđenje za zločine u Dobrovoljačkoj ulici

SARAJEVO - Pred Sudom BiH danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje u predmetu "Ejup Ganić i drugi" za zločine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine.

Na jednom od prethodnih ročišta svjedok Tužilaštva BiH Darko Sejmanović ispričao je da je udaran po glavi kada je kolona zaustavljena.

On je tada bio na odsluženju vojnog roka u Sarajevu, a bio je u auto-transportnom bataljonu, te da je tog 3. maja njegova jedinica bila u Lukavici kada su dobili naređenje da krenu kako bi izveli pripadnike Druge vojne oblasti iz komande u Sarajevu.

Sejmanović je naveo da je putem vidio naoružane ljude u uniformama, djelimično uniformisane i civile, kao i obilježja ljiljana i zelene beretke.

Kolona je, kako je naveo, zaustavljena, prišla su im naoružana lica i tražila da predaju oružje.

On je ispričao da je u strahu zaboravio da preda bombu koja mu je bila na pojasu i da je "jedan" to vidio i počeo da mu psuje. "Zamotao je opasač oko ruke i udarao me s tim opasačem na kojem je bila bomba i fišeklija", prisjetio se svjedok, dodajući da mu je krv tekla iz glave i da i danas ima ožiljke.

Svjedok je ispričao i da su vođeni na ispitivanje i da su se neki oficiri vraćali pretučeni, ali i da se neki nisu ni vratili, prenosi "Srna".

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika JNA i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

Nastavak suđenja zakazan je za 13.00 časova, objavljeno je na sajtu Suda BiH.

