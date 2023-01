Nastavlja se uređenje i razvoj turizma u Trebinju

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je Srni da mnogi smatraju da je već postignut cilj da Trebinje bude najpoželjniji mali grad na Balkanu.

Podsjetivši da je strategijom razvoja grada definisano da Trebinje do 2030. godine postane najpoželjniji mali grad na Balkanu, Ćurić je ukazao da ovaj grad ima posjete turista iz više od 90 zemalja u toku godine.

"Procjena je da smo u 2022. godini imali oko 180.000 noćenja, što je za 80 odsto više od najviše cifre kojoj smo težili - od 100.000 noćenja zabilježenih 2019. godine, prije epidemije virusa korona", naveo je Ćurić.

On je istakao da je to potvrda da mnogi žele da posjete Trebinje, zbog čega je izrazio zadovoljstvo, podsjetivši na veliku ljubaznost Trebinjaca prema turistima i gostima, što utiče na to da se oni rado vraćaju u taj grad na jugu Srpske.

Ćurić je najavio da će u ovoj godini biti nastavljena ulaganja i razvoj grada, istakavši da je aerodrom istorijski projekat i da se nada da, uz formiranje nove vlasti na nivou BiH, više neće biti osporavanja za taj projekat i da će početi njegova realizacija.

"Nastaviće se i sa izgradnjom mosta mosta na rijeci Trebišnjici i obilaznicom oko grada u ovoj godini", izjavio je Ćurić Srni.

On je najavio da gradska vlast u ovoj godini za sugrađane planira i odgovarajući model za povoljnu kupovinu stana ili placa za kuću jer su cijene stanova u Trebinju znatno porasle u odnosu na raniji period.

"Radiće se i na izgradnji šetališta od bazena u Bregovima do manastira Tvrdoš, u saradnji sa Hidroelektranama na Trebišnjici", rekao je Ćurić i dodao da je pripremljen i plan vodosnabdijevanja naselja Ivanjica u opštini Ravno, što je značajno i za Trebinjce koji žive uz taj pravac.

Ćurić je dodao da je u planu i nastavak manjih infrastrukturnih projekata da bi to bio što ljepši turistički grad, u kome će svaki turista moći da vidi nešto novo kada se ponovo vrati.

On je najavio da će u ovoj godini nastaviti sa popločavanja Starog grada, što je zahtijevan projekat koji se realizuje već nekoliko godina, te zahvalio na donaciji predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije.

"Nadamo se da će uz podršku Vlade Republike Srpske ove godine početi i izgradnja nove bolnice, a radimo i na formiranju slobodne zone za koju je već sklopljen ugovor i dobili smo sve potrebne dozvole", napomenuo je gradonačelnik.

Ćurić je rekao da, i pored značajnih postignutih rezultata, posebno u turizmu, treba ostati skroman i nastaviti vrijedno raditi na započetim poslovima i projektima jer, kako je rekao, zajedničkim trudom može još više da se postigne, posebno imajući u vidu rekordan ovogodišnji gradski budžet od oko 40 miliona KM, od kojih je oko 10 miliona KM namijenjeno za investicije.

On je ocijenio kao veoma značajnu ocjenu nekih istaknutih kulturnih radnika iz Beograda da je Trebinje postalo jedna od srpskih prijestonica, što je i pokazatelj da je na pravom putu razvoja.

Ćurić je istakao da je prošla godina bila najbolja do sada što se tiče kulturnih dešavanja, što je zaključak ne samo gradskih institucija, nego i kulturnih radnika koji su posjetili Trebinje i bili iznenađeni zbog tolike posjećenosti kulturnih manifestacija.

"Obilazimo i mnoge destinacije u regiji, širom Evrope i svijeta i vidimo pozitivne primjere koji su tamo realizovani i to prilagodimo i primjenjujemo u Trebinju", pojasnio je Ćurić.

On je dodao da će Trebinje ostati grad kulture i u narednom periodu i da će u ovoj godini biti realizovana sva kulturna dešavanja kao u prošloj, ali da će nastojati da uvedu i neka nova, kao i projekte značajne ne samo za Trebinje, već i za Republiku Srpsku i region.