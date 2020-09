"Nastavljena praksa neinformisanja o stanju Ratka Mladića"

BEOGRAD - Porodica i odbrana generala Ratka Mladića nema pravi uvid u njegovo stvarno zdravstveno stanje, jer u Hagu nastavljaju sa praksom da ne dostavljaju informacije i izvještaje o njegovom zdravlju, rekao je generalov sin Darko Mladić.

"Nemamo nikakvu dokumentaciju niti informaciju. Ništa novo nismo dobili od prošlog meseca i moramo stalno da se preganjamo sa njima", rekao je Darko Mladić.

On je naveo da je u razgovoru sa ocem stekao subjektivan utisak da je general nešto bolje nego proteklih mjeseci i da ima više energije.

"Čujemo se po nekoliko puta na dan i deluje da ima više energije. To je važno. Verovatno da daje rezultate to što mu je promenjena terapija", rekao je Darko Mladić.

U osvrtu na postupak koji se protiv njegovog oca vodi u Hagu, Darko Mladić je rekao da se procjenjuje da će se sudije u roku od šest do 12 mjeseci izjasniti o žalbama na prvostepenu presudu.

On je naglasio da uslovi u kojim je održana rasprava o žalbama na prvostepenu presudu 25. i 26. avgusta nisu bili regularni.

"Generala nije mogla da poseti odbrana niti da se konsultuje sa njim. On je bio u jako lošem zdravstvenom stanju, imao je temperaturu i jako loš hemoglobin. Bukvalno je samo ležao, nije mogao ni da govori, a kamoli da radi nešto ozbiljnije", rekao je Darko Mladić.

On je podsjetio da se odbrana zbog toga ogradila od svega i navela da prisustvuje raspravi samo da ne bi ispalo da se general Mladić odrekao prava na odbranu.

"Brinuli smo da bi oni mogli to tako da tumače i praktično još više oštete generala", rekao je Darko Mladić i dodao da je odbrana ukazala da to nije bila prava žalbena rasprava, jer za to nisu bili ispunjeni elementarni uslovi.

On je naveo da je odbrana u toj situaciji uradila ono što je mogla.

"Odbrana je imala dobro izlaganje i bili su joj jaki argumenti. Videćemo sada kako će to sudsko veće da tumači", rekao je Darko Mladić.