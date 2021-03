Nastavljeni razgovori SDA i HDZ BiH

SARAJEVO - Delegacije SDA i HDZ-a BiH organizovale su danas ponovo sastanak u Sarajevu, a tema razgovora je ispunjavanje 14 ključnih prioriteta Evropske komisije.

Da su razgovori ove dvije političke partije, koji su počeli sinoć, nastavljeni i danas, potvrdio je na svom Twitter nalogu predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.

"Nova runda sastanaka sa SDA o ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Evropske komisije. Integrisanje vrijednosti EU u svaki aspekt naše domovine za nas je najvažniji prioritet. Diskriminacija mora biti prekinuta. Usvajanje 14 ključnih prioriteta i evropskih vrijednosti pravi je put za BiH", objavio je na Čović.

