Nataša Grubiša za "Nezavisne": BiH mora da dobije esencijalnu listu lijekova

Poručila je ovo Nataša Grubiša, vršilac dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, koja je u intervjuu za "Nezavisne novine" istakla da je jedan od primarnih ciljeva da Agencija postane nezavisan regulator na nivou BiH, a to bi značilo njenu samostalnost najprije u finansijskom smislu, jer je ovo agencija koja prihoduje, puni budžet, ali tim sredstvima ne može da upravlja.

NN: Ponovo ste, iako zasad kao vršilac dužnosti direktora, na čelu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Kakvu ste situaciju zatekli u Agenciji, da li postoje problemi koje treba riješiti i o čemu se zapravo radi?

GRUBIŠA: Možda široj javnosti ne djeluje kao veliki problem, ali Agencija za lijekove i medicinska sredstva trenutno se suočava sa jednim velikim izazovom koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta koja nije prilagođena objektivnim potrebama. Odnosno ovaj akt ne prati poslovne procese i stvarne potrebe, dok je obim poslova koje ima Agencija složen, odgovoran i sveobuhvatan. Primjera radi, nedavnim konkursom za prijem novih radnika koji je završen biće primljeno 11 novih radnika, dok sa druge strane i dalje imamo nepopunjena radna mjesta, što značajno usporava procese rada u Agenciji. Ono što sam zatekla svojim imenovanjem na ovu poziciju jeste da imamo mnogo zaostataka u radu, posebno kada je riječ o registraciji i postupku kontrole kvaliteta, a postoje predmeti iz 2021. godine koji još nisu završeni. To ne opravdavam i cilj mi je da opsežnom analizom utvrdim da li je uzrok tome manji broj zaposlenih ili je riječ o neadekvatnoj raspodjeli poslova u Agenciji. Dakle, sistematizacija koja odgovara potrebama i adekvatna raspodjela radnih mjesta je nešto na čemu se u narednom periodu posebno mora raditi.

NN: Predstavnici Sindikata u Agenciji tvrde da je jedan od bitnijih problema i to što su primanja zaposlenih u ovoj instituciji mala. Kako to komentarišete?

GRUBIŠA: Iako plate nisu velike, želja je mnogih da rade u ovoj instituciji, što me posebno raduje, jer to samo pokazuje da je mladima, pored primanja, stalo i do dodatnog usavršavanja, što je u našem poslu neprocjenjivo, jer se farmaceutska industrija kao nijedna druga rapidno mijenja. Ako želite da budete dobri u poslu, neophodno je da idete u korak sa vremenom i da pratite inovacije, što je svakako jedna od prednosti rada u Agenciji.

NN: Kao jedna od ključnih stvari koja se provlači godinama jeste i potreba da Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH bude samostalna u radu, a što bi značilo da sama upravlja svojim budžetom, zapošljavanjem... Koliko je bitno ovo pitanje?

GRUBIŠA: Ja svakako podržavam samostalnost u radu, jer bi to značajno olakšao rad Agencije i u tom kontekstu bi trebalo da se mijenja zakonski okvir prema kojem Agencija nije regulator, dok sa druge strane, imamo veliku ulogu u kontekstu dostupnosti, bezbjednosti i kontroli kvaliteta lijekova na tržištu BiH. Zato je prvi i osnovni zadatak da budemo regulator, jer bismo tako ubrzali procese i postali značajno efikasniji i naša misija bi na taj način mogla biti apsolutno sprovodiva u praksi.

NN: Kada je u pitanju cijena lijekova u BiH, činjenica je da su i dalje najskuplji u regionu. Da li je došlo vrijeme da se to mijenja, jer je aktuelni Pravilnik o cijenama lijekova na snazi od 2017. godine, a upravo ste Vi radili na njegovom donošenju?

GRUBIŠA: Naš osnovni cilj jeste donošenje esencijalne liste lijekova, odnosni minimuma lijekova koji bi trebalo da budu u okviru zdravstvenog osiguranja entiteta. To bi značilo jednaku dostupnost osnovnih lijekova za sve građane, bez obzira na to u kom entitetu žive. Ova lista već godinama nije usvojena, postojali su neki prijedlozi koji uopšte nisu bili prilagođeni tržištu BiH, odnosno fondovima. Međutim, prilikom kreiranja ove liste vrlo je važno pratiti potrebe osiguranika i fondova i uvijek imati na umu da je veoma važno osigurati jednaku dostupnost. I to se često stavlja u drugi plan, a mnogo više se priča o cijenama lijekova u BiH. Međutim, i kada se priča o cijenama, ne treba zanemariti činjenicu da smo mi malo i nesigurno tržište, neatraktivno za proizvođače lijekove koji se vrlo često i povlače sa tržišta. To je možda veći izazov za BiH i fondove koji nabavljaju lijekove za svoje osiguranike, jer se oni sa tom nesigurnošću bore svaki dan. Mnogo je važnije da stvorimo ambijent da proizvođači dolaze na tržište i da ostanu ovdje, kako bismo dugoročno osigurali dostupnost lijekova sa posebnim akcentom na efikasnost i bezbjednost, što je i uloga Agencije.

NN: Udruženje "Misli dobro" već je kod nadležnih, uključujući i Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH, pokrenulo inicijativu o izmjeni Pravilnika o cijenama koje bi podrazumijevale pojeftinjenje lijekova. Imate li informaciju dokle je to došlo i da li ste upoznati s tom inicijativom?

GRUBIŠA: Upoznata sam sa ovom inicijativom i svaka inicijativa koja ima cilj da unaprijedi stanje i mijenja sistem nabolje je dobra. Međutim, budući da sam trenutno na poziciji v.d. direktora od tri mjeseca, ne bih da prejudiciram stvari, nego bih sačekala zvanično imenovanje direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Ja, trenutno, sada samo mogu da govorim o zatečenom stanju i planovima koji bi se u narednom periodu mogli raditi kako bismo poboljšali stanje u ovoj oblasti. Ciljevi moraju da budu jasni, decidni i da brzo radimo, a to je uz pomoć Stručnog savjeta koji bi trebalo da bude imenovan u narednom periodu.