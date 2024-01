Ne smije biti pauza na NATO putu

SARAJEVO - Dopune Zakona o odbrani BiH koje se tiču imenovanja generala nedavno je u parlamentarnu proceduru uputila predsjedavajuća Kluba delegata iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš (HDZ BiH). Predloženim dopunama predviđa se da, ako PS BiH u roku od 45 dana ne potvrdi odluku Predsjedništva BiH, ministar odbrane BiH dostavlja novi prijedlog Predsjedništvu u roku od 15 dana. Ovaj zahtjev dolazi nakon što Predsjedništvo nije imenovalo generalmajora Marka Stojčića, te je umjesto njega imenovalo Martina Propadala.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez ističe da su potrebna sistemska rješenja.

"Imao bih još nekoliko primjedaba na ovaj zakon o odbrani, ali kad dođe vrijeme za to, mi ćemo predložiti sistemska rješenja, poboljšanja. Da se svi dogovorimo unutar Ministarstva i parlamentarne većine kako bi to prošlo. Ova parcijalna rješenja ili ona po klubovima nisam podržavao ni ranije. Zato bih volio da smo sjeli i dogovorili se, da me neko kontaktirao, da napravimo i druge izmjene i da to dogovorimo da prođe. A ovako parcijalno i na svoju ruku mislim da će to teško da prođe, kaže Helez.

Dodaje da je Zakon o odbrani donesen davno - formiranjem Oružanih snaga BiH.

"I sad, logično, svugdje u svijetu traje evolucija, nadogradnja i standardi naoružanja i približavanja NATO-u. Mnoge stvari treba da se mijenjaju i da se usklade sa vremenom i okruženjem, kao i svjetskim trendovima. I zbog tih razloga trebalo bi izmijeniti nekoliko stvari u Zakonu o odbrani, o kojima ne bih sad izlazio u javnost", ističe Helez.

Vojnopolitički analitičar Đuro Kozar smatra da je prijedlog Marine Pendeš logičan i potreban.

"Ne treba ni na koji način blokirati način promocije 13 generala u Oružanim snagama BiH. Dakle, ako Predsjedništvo ne prihvati prijedlog Ministarstva odbrane, ono ga mora vratiti. Ne može nijedan član Predsjedništva niti Predsjedništvo u cjelini da na svoju ruku penzioniše generale i jedno ime ili dva imena koja je poslalo Ministarstvo zamijeniti nekim drugim kandidatima, jer to je mimo zakona. Ministarstvu odbrane treba vratiti prijedlog i to je suština prijedloga Marine Pendeš", kaže Kozar.

Cijela saga o imenovanju, mišljenja je Kozar, može uticati na saradnju sa NATO-om i ostalim partnerima.

"Zato što su nas iz NATO štaba i komande EUFOR-a već upozoravali da je, tako da kažem, sadašnjem načelniku Zajedničkog štaba Mašoviću (Senad) istekao mandat još prošle godine. I on je već godinu u takozvanom produženom mandatu. On je u produženom mandatu zato što u prošlom sazivu Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije htio da uopšte imenuje generale. Međutim, po mom mišljenju, puno više štete Bosna i Hercegovina, kao kandidat za NATO, ima što ne dostavlja godišnji plan, odnosno Program reformi za 2023. Tu se kasni i to treba što prije poslati u sjedište NATO-a. Na to je upozorila i komandantica NATO snaga generalica McGaha, koja je rekla da treba poslati taj program reformi, koji je zapravo zamjena za godišnji plan, jer nije dobro da se na našem putu u NATO pravi nepotrebna pauza i da se nešto čeka", ističe Kozar.

Ministar Helez kaže da sve što nije usvojeno ne izaziva kontroverze prema NATO-u ili nesigurnosti ili kontradikcije.

"Ako bismo nešto usvojili u Parlamentu, a da nije u skladu sa NATO standardima, onda bi to štetilo i državi i približavanju i usporilo bi naš put prema NATO-u. Ovo je samo jedan prijedlog koji će se tamo razmatrati, sasvim legalan, legitiman. Svaki zastupnik ima pravo da podnese prijedlog pa ćemo vidjeti", dodaje Helez.

Objavljivanje ovog teksta je dijelom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država + logo

