"Ne smijemo zaboraviti one koji su utkali sebe u temelje RS"

Slaviša Vidović, zamjenik predsjednika Ujedinjene Srpske, rekao je da je siguran da svaki građanin Republike Srpske osjeća ljubav i ponos prema svojoj Republici.

“Ta ljubav i ponos ima svoj datum i dan a to je 9. januar. Na 9. januar ne smijemo da zaboravimo one koji su utkali sebe u temelje Republike Srpske, poginule borce, ranjene, a nikako ne smijemo da zaboravimo na one koji danas tamnuju u bjelosvjetskim kazamatima utamničeni od strane onih koji od početka rovare protiv Republike Srpske”, kazao je Vidović na konferenciji za novinare nakon predsjedničkog kolegija.

Istakao je da poručuju, da će Republika Srpska ostati uvijek ujedinjena, nesalomljiva i ponosna i da će zastava Republike Srpske da se vijori ma sa koje strane vjetar duvao.

“Zbog raznih inicijativa koje su se pojavile u našim medijima, kao npr. zahtjev da se istakne zastava BiH na zgradu opštine Banjaluka, mi upućujemo poziv da se odgovori na našu inicijativu koju smo uputili prije godinu dana da se u Banjaluci podigne spomenik Kralju Petru Oslobodiocu i da se vrati dvoglavi orao na zgradu Banskog dvora koji je postavio Ban Milosavljević. Razlog tome je što mi želimo da se ugledamo na Beograd i Novi Sad, da radimo na investicijama i novim radnim mjestima, sklapanju novih prijateljstava a ne na Sarajevo. Na grad u kojem se u roku od mjesec dana 3 puta pali srpska kuća. Samo zato što je srpska. Ili npr. Sanski Most gdje su napadnuti otac i sin i oduzeta im zastava. Znači da im smeta sve što je srpsko”, rekao je Vidović.

Dodao je da neće dozvoliti da “nam morališu ljudi koji su odgovorni za napad na Predsjednika Srbije, oni još nisu našli za shodno da pronađu i kazne počinioce napada”.

“Osvrnuo bih se i na naše ljude u dijaspori. Cijela 2020. godina je bila teška za naš narod u dijaspori. Jako dugo naši najmiliji nisu mogli da nam dođu. Vidjeli smo na djelu koliko smo slabi kad smo jedni bez drugih iz bilo kojih razloga. Jer nemamo nikoga osim jedni druge i nemamo nikoga i ništa osim Republike Srpske. Ujedinjena Srpska poziva da svi istaknu zastave i da svi na svaki drugi način pokažete našu ljubav i naše čuvanje Republike Srpske i njenog dana rođenja 9. Januara", naglasio je Vidović.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujednjene Srpske, pozvao je u ime ove stranke da svi istaknu zastave.

