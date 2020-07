"Ne suprotstavljamo se SAD, ali nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti"

BANJALUKA – Republika Srpska ne može prihvatiti sporazum sa Sjedinjenim Državama jer u njega nije uključena Policija RS ni druge policijske agencije u RS, rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva na posebnoj sjednici NS RS.

"Ne suprotstavljamo se SAD ali sve što je mimo Ustava i interesa RS i nadležnosti naših institucija ne može da bude prihvaćeno taman da na drugoj strani imamo SAD i sve druge zemlje svijeta", rekao je Dodik.

On je istakao da je u sve tri tačke dnevnog reda ugrožen vitalni nacionalni interes Republike Srpske, te da se u svim ovim slučajevima radi o pokušajima skrnavljenja prava RS i njenih institucija.

Pojasnio je da je obrazovanje isključiva nadležnost entiteta, ali da se sad pokušava sve što je vezano za obrazovanje prenijeti na nivo BiH.

"Republika Srpska je konačno mjesto odluke za odluke Predsjedništva. To govori da je ova Skupština iznad Predsjedništva u nekom smislu. I NS RS mora da bude ojačana upravo na ovaj način. Neću oklijevati ni na bizarnim stvarima da pokrenem vitalni nacionalni interes jer smatram da je i ta mala stvar velika za naša prava. Obećavam da neću oklijevati, a na vama je da odlučite šta ćete raditi. Ja vas pozivam da podržite ove odluke. U drukčijoj varijanti mislim da bi to bilo loše za RS. A na kraju glasanje će se svesti na to da li ste za Dodika ili Džaferovica i Komšića i oko toga je sve jasno", rekao je Dodik i dodao da nije protiv dijaloga sa Amerikom ili učešća u PISA, ali da RS ne može da bude zaobiđena.

Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS, je rekao da nije bilo prihvaćeno ono što su predložili u RS da bi se memorandum sprovodio putem nadležnih policiskih tijela, te je zatražio da se on koriguje kako bi se zaštitila ljudska prava građana. Kako je istakao Lukač, ove odredbe u sporazumu krše Evropsku povelju o ljudskim pravima i Ustav BiH.

Dodao je da je ovaj sporazum neprovodiv u formi u kojoj je napisan, te je dodao da Ministarstvo bezbjednosti, koje je, kako je pojasnio, u mandatu prethodnog ministra započelo ove aktivnosti, iako nije nadležno da razmjenjuje podatke na način kako je to predviđeno ovim dokumentom.

Naglasio je da bi NS RS trebalo da podrži dokument koji je u skladu s poštovanjem ljudskih prava, te da je RS u tom smislu spremna na kompromis.

Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a, je rekao da on ne podržava ni Džaferovića ni Komšića, ali ni Dodika.

"To govori o stvarnim namjerama Dodika a to je manipulisanje javnosti i glumljenje Srbende. Vitalni nacionalni interes RS je da ode Dodik", rekao je Vukanović i dodao da ne treba provicirati Amerikance kao što se to radilo 1995.

"Ne možete glumiti Srbendu, a onda na razgovoru s američkim ambasadorom obećati da ćete glasati za Budžet", rekao je on.

Dodik je rekao da Vukanović sebe predstavlja kao jedinog ko je spoznao istinu, a da treba da izađe na izbore i provjeri koliku podršku ima.

"Ne bih ulazio u polemiku jer mi je to ispod dostojanstva da slušam nekog ko drži političke govore u kojima je svašta nabacano i vrijeđa dostojanstvo našeg naroda", rekao je Dodik, te istakao da Vukanović Srbe, Bošnjake i Hrvate u svom govoru tretira kao isti narod, a da se on bori da ne bude isti narod.

Dodik je rekao da će od skupštine zatražiti da se ogradi od politike koju Vukanović propagira, jer smatra da je štetna po interese RS.

"Da li je u SDS-u prihvatljivo da Vukanović kaže da je politika za koju ste se borili bila pogubna i suluda", rekao je Dodik.

U Banjaluci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici razmotriti i izjasniti se o izjavama člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika o proglašenju odluka Predsjedništva BiH, usvojenih bez konsenzusa na sjednici 22. jula, veoma štetnim po vitalne interese Srpske.

Riječ je o tri odluke Predsjedništva BiH, koje su donesene preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva - Odluka o odobravanju zaključivanja Memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD o saradnji u vezi sa upotrebom putničkih informacija, Odluka o odobravanju zaključivanja ugovora o pristupanju BiH Međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PIRLS 2021 i Odluka o odobravanju zaključivanja Sporazuma o učešću BiH u Programu za međunarodno ocjenjivanje učenika (PISA) 2021.

Ova sjednica, čiji je dnevni red usvojen, zakazuje se po Dodikovom zahtjevu, koji je pozvao poslanike da u roku od deset dana održe sjednicu parlamenta i dvotrećinskom većinom podrže njegov proglas.

Srpski član Predsjedništva BiH proglasio je ove tri odluke veoma štetnim po vitalne interese Srpske na osnovu pojedinih odredaba Ustava BiH i Poslovnika o radu Predsjedništva BiH.

Prema Ustavu, ukoliko Dodikov proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u parlamentu Srpske, osporavane odluke Predsjedništva neće imati učinka.

Osim srpskog člana Predsjedništva BiH, koji će u Narodnoj skupštini obrazložiti svoje izjave o spornim odlukama Predsjedništva BiH, sjednici prisustvuju i predstavnici Vlade Srpske.