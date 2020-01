Ne žele da potpredsjednik FBiH bude iz SNSD-a

​SARAJEVO - Stranke iz Federacije BiH neće da potpredsjednik FBiH iz reda srpskog naroda bude iz SNSD-a i poručuju toj stranci da se to neće ostvariti.

Halid Genjac, generalni sekretar SDA, najjače bošnjačke partije i stranke koja ima najveći broj poslanika u federalnom parlamentu, juče je za "Nezavisne" samo kratko rekao da to nije realna opcija.

Zvonko Marić, delegat SBB-a u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne" kaže da zahtjev SNSD-a doživljava kao maksimalistički.

"Mislim da je riječ o pokušaju izvršenja svojevrsne političke trgovine, zapravo uticaja da se pridobije to mjesto koje je vrlo značajno", rekao je Marić konstatujući da je to poprilično neizvodivo, te da može poslužiti u dnevnopolitičke svrhe.

Njegova koleginica iz HDZ-a Zdenka Džambas kaže za "Nezavisne" da zahtjev Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, treba da ide po vertikali.

"Ako će se tražiti da u Vladi RS SDA i HDZ imaju ministre, onda je logično da to Dodik zahtijeva. Ako se hoće nešto po vertikali, takav je dogovor među strankama, u to se ne treba petljati", kaže ona i dodaje da se već nekoliko puta pokušava formirati Klub Srba u Domu naroda FiH.

"U Klubu Srba još ne mogu da se dogovore ni o predsjedniku ovog kluba, ni o članu rukovodstva. SDP BiH ima osam izaslanika, a svi ostali imaju devet, znači većinu čine ovi drugi", objasnila je ona.

Igor Stojanović, delegat SDP-a u Domu naroda FBiH iz reda Srba, kaže da je matematički moguće da jedan od potpredsjednika Doma naroda FBiH bude iz reda SNSD-a, kao i potpredsjednik FBiH. Kaže da nije teško da se desi da potpredsjednik FBiH bude iz SNSD-a, ako SDA, HDZ, SBB i DF stanu iza njega.

"Ono što vam ja mogu reći jeste da SDP, Naša stranka, Narod i pravda to sigurno neće podržati. Mi smo jednom izašli u susret u prošlom mandatu i dozvolili da ide kandidat za potpredsjednika FBiH. Sad se to neće desiti, a bez našeg potpisa ne može otići, dok ne vidimo ko je čovjek koji će biti predložen", rekao je Stojanović za "Nezavisne".

Goran Broćeta, delegat SNSD-a u Domu naroda FBiH iz Kluba Srba, ističe da je u potpunosti opravdan zahtjev SNSD-a da potpredsjednik FBiH iz reda srpskog naroda bude iz te stranke.

"SNSD je 20 godina prisutan u vlasti u FBiH. Najbolje poznaje potrebe povratnika srpske nacionalnosti, pogotovo što je jedina partija iz RS koja u Domu naroda FBiH ima četiri delegata. Peti je iz DNS-a, koji je zajedno sa nama bio na srpskoj listi. Smatramo da je naše potpuno pravo da predložimo i kandidata za potpredsjednika FBiH i Doma naroda FBiH", rekao je Broćeta za "Nezavisne".

Reagujući na izjavu Željka Komšića, lidera DF-a i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, da ne dolazi u obzir da potpredsjednik FBiH iz reda srpskog naroda bude iz SNSD-a, Broćeta je rekao da DF nema nijednog delegata u Klubu Srba u Domu naroda FBiH.

Podsjećamo, SNSD zahtijeva mjesto potpredsjednika Federacije BiH iz reda srpskog naroda. Prva prepreka na tom putu je Klub Srba u Domu naroda, koji treba sa šest glasova da predloži kandidata. U Klubu Srba je od 17 delegata osam iz SDP-a, jedan iz SDA, a pet ima SNSD - Srpska lista, te po jedan iz HDZ BiH, Socijaldemokratskog pokreta i Liberalne stranke. Moguće je da Klub Srba prikupi šest potpisa, s obzirom na to da je Zora Dujmović iz HDZ BiH u Klubu Srba, ali opet to treba da izglasa Klub, što će biti teško. Druga prepreka je Predstavnički dom FBiH, jer ukoliko SDA, SBB i DF ne podrže kandidata SNSD-a, nemoguće je da se to i desi.