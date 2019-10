"Neću se izviniti za sastanak s Dodikom i Čovićem, moguć rezultat"

SARAJEVO - Ministar inostranih poslova Slovačke i predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak ocijenio je da bi mogao da se vidi pozitivan rezultat za BiH njegovog nedavnog susreta sa liderima SNSD-a Miloradom Dodikom i HDZ-a Draganom Čovićem.

"Svaki mi je dao svoje viđenje. Ja sam ih ohrabrivao da koriste priliku za približavanje BiH prema EU i formiranju Savjeta ministara. Siguran sam da bi to doprinijelo unutrašnjem konsenzusu", rekao je Lajčak.

Navodeći da nije suviše optimista, on je izrazio uvjerenje da ima prostora da se pronađe formula za domaće aktere.

"Neću da prognoziram, ali tražimo rješenje u kojem nema gubitnika, ali da je pobjednik BiH", rekao je Lajčak za "N1".

On je istakao da je iznenađen reagovanjima dijela javnosti u BiH na njegov sastanak sa Dodikom i Čovićem u Bratislavi.

"Kao bivši visoki predstavnik u stalnom sam kontaktu sa čelnicima u regionu. Ako je iko htio da me pita zašto smo se sastali, svi imaju moj broj telefona", rekao je Lajčak i dodao da se neće nikome izvinjavati za sastanak u Bratislavi.

Lajčak je istakao da je spreman da razgovara i sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem.

"Ko god želi da se vidi sa mnom, ja to prihvatam. Ja sam konkretan koliko želim da budem. Želim pomoći formiranju institucija BiH i ne radim ni protiv koga u BiH. Sve ove insinuacije ili paranoidne ideje nemaju veze sa stvarnošću", poručio je Lajčak.

On je dodao da sa Dodikom i Čovićem nije bilo razgovora o mogućnosti da se SDA stavi po strani prilikom formiranja vlasti.

"To je apsolutna zabluda, nismo pričali o takvim stvarima. Ja nikada u to ne bih ulazio, to je odgovornost političkih predstavnika. Ja ne igram taj tip igara, želim da budem jasan", rekao je bivši visoki predstavnik u BiH.