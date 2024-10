Nedeljko Kesić: Glas za SDS je glas za bolji Mrkonjić Grad

MRKONJIĆ GRAD – Srpska demokratska stranka ukoliko dobije povjerenje birača Mrkonjić Grada daće svoj doprinos opstanku i razvoju Mrkonjić Grada, zajedno sa svim drugim strankama koje budu činile skupštinsku većinu.

Istakao je ovo Nedeljko Kesić, kandidat SDS-a za načelnika ove opštine, dodajući da je SDS svjesna da se narativ glasača promijenio i da nema više patriotizma koji je bio prisutan 90-ih godina kada se borilo i stvarala Republika Srpska, već da je danas prisutan narativ interesa kako kod političara tako i kod glasača.

"SDS se mora uklapati u drugo vrijeme i svoj program prilagoditi interesu naroda, da bi od tog istog naroda dobila povjerenje. SDS se nada da će građani Mrkonjić Grada prepoznati doprinos koje je ova stranka dala u odbrani i Mrkonjić Grada i Republike Srpske te dati svoj glas za SDS kako bi činili sutra bolje za sve građane Mrkonjić Grada", ističe Kesić.

Kako dodaje, često se spominje da su u Mrkonjić Gradu realizovani mnogi projekti, a radno i sposobno stanovništvo odlazi iz grada.

"SDS ne vidi realizaciju tih projekata, osim dvorane koja je sagrađena 2005. godine za potrebe sportskih klubova iz Mrkonjić Grada i Trga ispred Skupštine Opštine, i drugih manjih ulaganja koje je opštinska administracija u zadnjih 20 godina realizovala, ali to nisu projekti koji stvaraju dodatnu vrijednost i koji zadržavaju stanovništvo na području Mrkonjić Grada. To su svakodnevni projekti održavanja ulica i obnavljanje istih, te održavanja i izgradnja nove vodovodne mreže koji su preduslovi življenja na ovim prostorima", kaže on.

Dodaje da je tačno da su realizovana dva projekta, odnosno izgradnja tvornice Silikona u mjestu Bjelajce gdje je svoje zaposlenje našlo veći broj građana i izgradnja Hidroelektrane Bočac 2 od strane Elektroprivrede Republike Srpske i Vlade Republike Srpske gdje je zaposlenje takođe našao veći broj građana, te da je time dodatno omogućeno redovno i stabilno snabdijevanje električnom energijom zapadnog dijela Republike Srpske.

"Dovoljno je pogledati razvoj drugih opština u našem okruženju kao što su Laktaši, Derventa, Prnjavor, Čelinac sasvim je normalno upitati se koji će to investitor proći ove opštine, a doći u Mrkonjić Grad, sa ovom komunikacijom kakva je sada, te vladajuća koalicija iz Mrkonjić Grada na čelu sa SNSD-om mora preko nadležnih ministarstava da insistira da se i Mrkonjić Grad poveže i uključi u mrežu autoputeva Republike Srpske", navodi Kesić i dodaje da je poseban problem komunikacija sa Banjalukom, koja je svega udaljena 50 kilometara.

"Putujemo kanjonom Vrbasa koji je gradila još Austrougarska, te je neizvjesno šta nas čeka na toj putnoj komunikaciji između Vrbasa i stijena, s obzirom da je to glavna putna komunikacija i prema Sarajevu i prema Jajcu", kaže Kesić dodajući da je stanovništvo upućeno na zdravstvene usluge na Banjaluku, a putu po sat i po vremena.

"Neophodno je da se izgradi auto-put, bar prva dionica Banjaluka - Mrkonjić Grad kako bi se stanovništvo zadržalo na ovim prostorima, te je zadatak i vlasti i opozicije da sa Vladom i republičkim ministarstvima intenzivno radi na tom projektu", tvrdi on.

Prema njegovim riječima, visoka Krajina je u raseljenju, ali još ima nade da se zadrži stanovništvo na području visoke Krajine koju obuhvataju opštine Drinić, Istočni Drvar, Kupres, Šipovo, Jezero, Ribnik, Mrkonjić Grad.

"Ovaj dio regije još broji oko 45.000 stanovnika te zaslužuje da Mrkonjić Grad bude manji regionalni centar sa svim potrebama građana, a posebno u zdravstvenom sektoru", ističe Kesić.

On navodi da vlast i opozicija Mrkonjić Grad istim očima vide drugačije, odnosno dok opštinske vlasti grad vide sa realizovanim mnogim projektima, opozicija grad vidi u nestajanju. Kako tvrdi, Mrkonjić Grad je jedini grad gdje se ne gradi nijedna zgrada.

"Naša imovina nema tržišnu vrijednost, adekvatnu u ostalom okruženju što smo postali nepopularna destinacija za ulaganje. Kuda ide naš grad, da li u Sloveniju, Austriju, Novi Sad ili Banjaluku? Šta je razlog velikom odlivu stanovništvu, na to pitanje odgovor mora dati i opštinska vlast i opozicija. Mrkonjić Grad je prije rata imao 28.000 stanovnika, a po popisu iz 2011. godine 18.000 stanovnika, a danas nema ni blizu toga broja", govori Kesić i dodaje da se ne čini dovoljno da narod ostane u selima, a kada ga nema na selu neće ga biti ni u gradu.

"Naša stočna pijaca je ugašena pitamo se zašto, jer je stočarstvo jedna od djelatnosti sa kojom se bavi narod ovog kraja, te bi bilo potrebno sa dodatnim subvencijama pomoći da narod opstane na selu i da ima svoju stočnu pijacu koja je unazad godinama bila u Mrkonjić Gradu. Preduslov opstanka selima je i snabdjevenost vodom, a moramo primjetiti da je Mrkonjić Grad još devedesetih godina, od 1992. do 1995. godine i to za vrijeme rata opslužen sa glavnim vodovodom sa izvorišta Zelenkovac, gdje je tadašnja vlast Srpske demokratske stranke na čelu sa dr Lukom Čulićem dovela vodu u mnoge dijelove grada, koji tada nije imao vode i na mnoga sela gdje je ostavljeno mogućnosti razvoda i priključka i za ostala mjesta koja nisu snabdijevena vodom, ali nažalost nakon toliko godina imamo i danas mjesta koja nisu dobila vodu, te i samim tim je otežano življenje na selu i bavljenje stočarstvom", tvrdi Kesić.

Podsjetio je da je grad prije rata, a i u ratu, te i poslije rata sve do 2008. godine imao visok stepen zdravstvene zaštite stanovništva, imao svoje porodilište, intenzivnu njegu, interni odjel, a sve te usluge danas građani moraju tražiti u bolnici u Banjaluci.

"Imao je grad i svoj hotel i kuglanu, svjesni smo da je došlo do promjene političkog sistema i privatizacije državnog kapitala, ali je opštinska administracija trebala naći načina da hotel koji je privatizovan i dijelom obnovljen i koji je radio do 2014. godine opstane i da služi građanima. Isti je slučaj i sa turističkim centrom Balkana, koji je brend Mrkonjić Grada, po čemu je Mrkonjić Grad i prepoznatljiv. Svjedoci smo da turistički centri u našoj blizini i daljini razvijaju se. a da turistički centar Balkana nema te mogućnosti zbog nedostatka neusvajanja određenih regulacionih i prostornih planova i stvaranju uslova za razvoj turističkog centra, iako imamo zainteresovanih investitora kao što su Hidrokop, Turistički centar Balkana, Servis Vidović, Šik Mrkonjić Grad i drugi", kaže Kesić, kandidat SDS-a za načelnika opštine Mrkonjić Grad.

