Neizvjesna sudbina zakona o depozitima

SARAJEVO - Iako je zakon o osiguranju depozita u bankama u Bosni i Hercegovini jedan od reformskih zakona na kojem već godinama insistira i MMF, čini se da će on morati sačekati još malo.

Naime, s obzirom na to da su stranke iz Republike Srpske koje participiraju u vlasti na nivou BiH danas donijele odluku da obustave odlučivanje u bh. institucijama dok iz Ustavnog suda BiH ne odu strane sudije i dok se ne donese novi zakon o Ustavnom sudu BiH, teško da će u petak, za kada je planirana sjednica Doma naroda BiH, biti donesena odluka da ovaj zakon bude potvrđen i da počne njegova realizacija.

Ovim zakonom predviđeno je da sve banke koje egzistiraju u BiH, pa i one strane, bez obzira na to što u matičnim državama imaju osigurane depozite u slučaju bankrota, moraju osigurati depozit i u BiH i to na iznos do 50.000 KM.

Na današnjoj sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH članovi Komisije nisu prihvatili pet amandmana na ovaj prijedlog, koji je već usvojen u Predstavničkom domu BiH, a koje je uložila Dušanka Majkić (SNSD), predsjedavajuća Komisije za budžet i finansije Doma naroda BiH i delegat u ovom domu.

Senad Softić, predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita u BiH, kazao je da je prijedlog jednoglasno usaglašen sa svim ministrima finansija, entitetskim i državnim, te da nisu spremni prihvatiti amandmane, posebno prvi amandman, koji podrazumijeva da Agencija može ulagati u investicije do 25 posto od ukupnog kapitala, jer bi to, kako je rekao, narušilo finansijski sistem.

Članovi Komisije, izuzev Majkićeve, glasali su danas za prijedlog zakona u drugom čitanju, u tekstu u kojem je on usvojen i u Predstavničkom domu BiH.

Dušanka Majkić kazala je juče da je ovaj zakon upitan s aspekta nove odluke Republike Srpske, jer se praktično obustavlja odlučivanje u institucijama BiH sve do donošenja zakon o Ustavnom sudu BiH.

"Taj zakon je pokazao da institucije BiH nemaju nikakvu namjeru da uvedu transparentnost u svoj rad, da taj rad podliježe kontroli i javnosti, nego i način izbora i način određivanja rada, sve je u uskom krugu ljudi i opire se svakom pokušaju da se taj rad učini dostupnim svim građanima ove zemlje. Ne znate ni na koji način se ljudi biraju i na koji način se imenuju. Mislim da je to nedopustivo i da predstavnici RS ne treba da podrže ovaj zakon", rekla je Majkićeva.

Lidija Bradara (HDZ), član Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH, kazala je kako se nada da će ovaj zakon biti usvojen, jer je već dugo u proceduri.

"Trenutačno BiH nema nikakvog zakona. Bolje je imati zakon i ako ima neke nedostatke, i ako je nužno odmah krenuti u neke njegove izmjene. To je legitimno i možda je bolji put, nego da srušimo sad zakon. Pitanje je kada bi on opet došao na dnevni red. Postojali su amandmani o kojima bi se dalo razgovarati, a to bi značilo da morate usaglašavati tekstove na oba doma i time produžiti proceduru", kazala je Bradara.

Amir Fazlić (SDA), zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH, ističe da, iako je zakon usaglašen među entitetskim premijerima, a Vijeće ministara ga jednoglasno usvojilo te je prošao i Predstavnički dom, Majkićeva vjerovatno ima svoju viziju amandmanima, što je njeno pravo.

"Mislim da bi pojedini njeni amandmani zadirali u finansijsku stabilnost bankarskog sistema i iz tog razloga članovi Komisije to nisu ni podržali. Očekujem da se poštuju stavovi entitetskih ministara o ovom zakonu", rekao je Fazlić.

Mirsad Isaković, univerzitetski profesor i finansijski stručnjak, ističe da je ovaj zakon veoma važan za BiH, jer je reformski, te da na njemu insistira i MMF. Dodaje da će zakon omogućiti štedišama da u svim bankama, ako su u mogućnosti, osiguraju sredstva u iznosu do 50.000 KM. Takođe, objašnjava da je bitno i to da će po ovom zakonu i nerezidenti u BiH moći osiguravati svoja sredstva u bankama u BiH.

Novim zakonom omogućena je bolja zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH te je uvedena mogućnost restrukturiranja banaka. Propisano je da banke koje dobiju dozvolu za rad od entitetskih agencija za bankarstvo automatski ulaze u proces osiguranja depozita.