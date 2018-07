Nekoliko hiljada ljudi na skupu "Pravda za Dženana" u centru Sarajeva

SARAJEVO - Na Trgu Susan Sontag pred Narodnim pozorištem Sarajevo okupilo se nekoliko hiljada građana na skupu "Pravda za Dženana". Među okupljenima su i Muriz Memić, Davor Dragičević i Amir Agić.

Otac preminulog Davida Dragičevića, Davor Dragičević, rekao je da ovakvi protesti nisu jedini način, ali da su ispravan put kojim idu Muriz i on. Dodao je da pokušavaju dostojanstveno, ali da postoji i drugi način.



"Muriz i ja to radimo mirno i dostojanstveno. Ako ne budu htjeli, naravno da postoji i drugi način za našu djecu koja su ubijena, i za Davida i za Dženana. To tvrdimo od prvog trenutka. Muriz se bori duže nego ja, ali ja im neću dati toliko vremena. Sa zločincima nećemo živjeti zajedno, neće nam biti ni komšije. Kratko i jasno. Ne znam šta se do sada čekalo u svim gradovima i sa svim roditeljima koji nisu stali iza svoje ubijene djece kao što smo stali Muriz i ja. Vidite da se može", rekao je Dragičević.

"Zahtijevamo novu istragu od Tužilaštva BiH"

Na pitanje da li je slučaj Memića pokazao da postoji pravna država, te da li je to ulilo nadu da institucije ipak rade, Dragičević je kazao:



"Da institucije rade svoj posao ne bi Muriz čekao dvije i po godine. Šta da nije ubijen David, šta da se nisu digli Muriz i Davor? Vi bi bili na pikniku sa zločincima i ubicama. Ali sada ste ovdje i ostat ćete ovdje uz nas."



"Idemo do kraja, pravda za Davida, pravda za Dženana, pravda svoju djecu koja su ubijena. Ovo je pravda za naš narod ovdje", poručio je Dragičević.



Otac stradalog Dženana Memića je kazao da sprema mnogo krivičnih prijava protiv tužioca i policajaca koji su radili na ovom slučaju.



"Krivične prijave uskoro idu. Bit će ih puno, pa nam treba malo više vremena. Prijave idu protiv devet kantonalnih tužilaca, tri federalna, 22 policajca i mnogih vještaka. Naredni korak je zahtijevanje nove istrage. Sud je malo vratio nade u dostojanstvo. Neka ostali počnu raditi pa ćemo vidjeti", rekao je Memić.

Memić je kazao da Tužilaštvo BiH mora preuzeti slučaj. U protivnom on će napraviti šatorsko naselje ispred državnog tužilaštva.



"Kantonalno tužilaštvo ovo više ne može raditi. Oni su pokazali svoje. Ja ću napraviti šatorsko naselje ispred državnog jer moraju preuzeti ovaj slučaj. Ovo nije jednostavan slučaj kako je reklo Kantonalno tužilaštvo, montirali su optužnicu. Mi ćemo istrajati u ovome."

"Tužilaštvo KS nema niti jedan dokaz"

Kantonalno tužilaštvo najavljuje žalbu nakon nedavnog izricanja oslobađajuće presude Ljubi i Bekriji Seferoviću. U Tužilaštvu KS kažu da će uložiti žalbu nakon što dobiju pisani otpravak presude koji može putovati do dva mjeseca između dvije zgrade.



"Neka otpravak putuje pet godina, žalba ne može biti uvažena. Dvije godine oni nemaju niti jedan dokaz. Ne znam kako su se budale upustile u ovakvu optužnicu, bez ijednog čvrstog dokaza. Ja kažem da nije saobraćajna nesreća i da ga nije udario Ljubo. Šta ako ga je Ljubo ubio? Šta ćemo onda? Oni nemaju niti jedan dokaz. Poigrali su se i mislili da će im proći, ali ne može proći.



Muriz Memić je kazao da dvije i po godine moli glavnu tužiteljicu Tužilaštva KS Dalidu Burzić da mu kaže ime ubice, te da mu je na početku istrage rekla da je njegov sin ubijen. Memić je za Dalidu Burzić kazao da je mafijašica.



Među okupljenima u Sarajevu je i Amir Agić, otac poginule Selme Agić koja je život izgubila u saobraćajnoj nesreći nakon što je nju i Editu Malkoč automobilom udario Sanjin Sefić. To suđenje traje već 1,5 godinu.



"Došao sam da podržim Dragičevića i Memića. Znam kroz šta trebaju da prođu. Napatili su se, sekirali da bi nešto dokazali. Dragičević još nije došao do stadija gdje je Memić. Naš slučaj je 1,5 godinu čista situacija, a mi se borimo da nešto dokažemo. To je mjerilo države, pravosuđa i tužilaštva. Oni ništa ne rade, jer da rade sve bi završili za tri mjeseca", dodao je Agić.



Prisutnima se s bine obratila i sestra stradalog Dženana Memića koja je kroz suze govorila o svom bratu te poručila da nikada neće odustati od potrage za istinom. (klix.ba)