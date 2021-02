Nelson na sastanku s Čovićem: Formiranje Vlade FBiH ne smije biti blokirano

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson danas se sastao sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Tokom razgovora Nelson je poručio da "formiranje vlade Federacije BiH, reforme integriteta izbora i funkcija države ne smiju biti blokirani i trebaju nastaviti se odvijati paralelno".

"Ambasador se danas sastao sa drugim zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem kako bi poručio da pokazivanje ozbiljnosti na putu EU znači dijalog i djelovanje na ograničena, ali značajna poboljšanja Izbornog procesa, integriteta pravosuđa i vladavine zakona”, objavljeno je na zvaničnom Twitter profilu Ambasade SAD u BiH.

Podvučeno je kako "formiranje vlade Federacije BiH, reforme integriteta izbora i funkcija države ne smiju biti blokirani i trebaju nastaviti se odvijati paralelno".

The Ambassador met with Second Deputy Speaker of the BiH HoP Dragan Covic today to convey that demonstrating seriousness on the EU path means dialogue and action on limited but meaningful improvements to the electoral process, judicial integrity, and rule of law.

O sastanku se na Twitteru oglasio i Čović.

“Sa ambasadorom Erikom Nelsonom o hitnoj potrebi potpune provedbe Sporazuma o Mostaru i o izmjenama Izbornog zakona BiH koji ostaje visoki preduslov za naše članstvo EU 2021. godine, kao i svih ostalih 14 prioriteta Evropske komsije", napisao je Čović.

With @USEmbassySJJ Ambassador Eric Nelson on the urgent need of full implementation of the #Mostar Agreement on changes of the #BiH Election Law which remains a high precondition for our #EU membership in 2021, as all others 14 @EU_Commission key priorities. pic.twitter.com/FDRH69bzLt