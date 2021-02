Nema Srba na čelnim funkcijama bh. pravosuđa

SARAJEVO, BANJALUKA - Imenovanjem Halila Lagumdžije za predsjednika VSTS-a, Srbi su ostali bez rukovodećih pozicija u pravosuđu BiH i trenutno pravosudnim institucijama na nivou BiH rukovode isključivo kadrovi iz Federacije BiH.

"Bilo bi dobro da se prije posljednjeg imenovanja sjelo i dogovorilo. Treba voditi računa prilikom budućih imenovanja da se ispoštuje nacionalni princip jer sada na čelu pravosudnih institucija imamo Bošnjaka u VSTS, Hrvata u Tužilaštvu BiH i jednu osobu iz reda ostalih u Sudu BiH. To se može tumačiti i na način da se radi o politici, ali svakako mora se voditi računa o budućem izboru jer samo na taj način i pod uslovom da postavljamo najbolje možemo očekivati rezultate", rekao je za "Nezavisne" Lazar Prodanović, član Ustavnopravne komisije Doma naroda parlamenta BiH.

Kada je riječ o pravosuđu, jedini Srbin na čelu neke institucije je Zlatko Knežević, predsjednik Ustavnog suda BiH, međutim ovaj sud nije dio redovne sudske vlasti i pozicioniran je kao posebna, samostalna i nezavisna vlast.

I Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci, ističe za "Nezavisne" da prilikom budućih imenovanja na rukovodeća mjesta u pravosudnim institucijama BiH treba voditi računa o nacionalnoj zastupljenosti.

"Činjenica je da poslije imenovanja u VSTS-u nema Srbina na čelu pravosudne institucije na nivou BiH, ali to ne treba rješavati na način da se odluka o imenovanju predsjednika VSTS-a poništi. Treba voditi računa i prvom narednom prilikom kada bude birana osoba na čelu neke od tih institucija, kao što su Sud BiH ili Tužilaštvo BiH, prednost treba da ima lice srpske nacionalnosti", rekao je Blagojević.

Inače, član 9. stav 3. Ustava BiH kaže da funkcioneri imenovani na položaje u institucijama BiH, u načelu, predstavljaju sastav naroda Bosne i Hercegovine.

Osim na rukovodećim funkcijama u pravosudnim institucijama BiH, slična situacija je i po "dubini", jer je, recimo, pored Lagumdžije na čelu VSTS-a, na čelu Sekretarijata VSTS-a takođe Bošnjak Admir Suljagić, dok Kancelarijom disciplinskog tužioca upravlja Bošnjakinja Alena Kurspahić, čiji zamjenik je Mirza Omerović, takođe Bošnjak.

I Milan Tegeltija, bivši predsjednik VSTS-a, pažnju je skrenuo na to da na rukovodećim pozicijima u pravosuđu BiH nema nijednog Srbina, ističući da se tu radi o najdirektnijoj posljedici prenošenja političkih bitaka iz RS na nivou BiH i težnje da se putem pravosudnog aparata BiH mijenja vlast u Republici Srpskoj.

Podsjećanja radi, do imenovanja Lagumdžije, Bošnjaci kao narod bili su bez rukovodećih pozicija u pravosuđu BiH i tada su iz SDA, neposredno pred imenovanje Gordane Tadić, za glavnog tužioca Tužilaštva BiH u januaru 2019. godine istakli da se ne može prihvatiti činjenica da se na čelne funkcije u pravosudnim institucijama po pravilu imenuju nebošnjaci.

"Osim što je time ugrožen nacionalni balans, koji je ustavna i zakonska obaveza, svojevrsnim etničkim čišćenjem Bošnjaka sa čelnih funkcija dovedeno je u pitanje i povjerenje u kompletan sistem pravosuđa", saopštili su tada iz SDA.

Evropska unija u BiH i Ambasada SAD saopštili su juče da čekuju da novo rukovodstvo VSTS-a hitno ubrza pravosudne reforme koje su neophodne za integraciju BiH u EU. "Naredni koraci VSTS-a će odrediti njegov kredibilitet naspram javnosti kao i donatorskoj zajednici koja pomaže ovu instituciju. Kredibilan, transparentan i pouzdan VSTS preduslov je za funkcionisanje vladavine prava u BiH", dodali su u sapštenju. Novom rukovodstvu VSTS-a juče je čestitao Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.

Lagumdžija: Dajte nam vremena da udahnemo

Predsjednik VSTS-a Halil Lagumdžija rekao je juče da ima ogroman entuzijazam da vrati povjerenje građana u pravosuđe BiH, koje je u velikoj mjeri narušeno.

U svom prvom obraćanju nakon izbora na ovu funkciju naglasio je da je od ključne važnosti intenziviranje aktivnosti kada je riječ o sprovođenju preporuka Evropske komisije, te najavio predan rad na reformama pravosuđa, kao i da će insistirati na hitnom usvajanju izmjene i dopuna Zakona o VSTS-u.

"Ja sam prvenstveno sudija. Zamolit ću vas da nas ne pritiskate previše, na početku smo rada, te da nam date vremena da udahnemo. Kada počnemo sa svim, onda ćemo imati dovoljno vremena", naglasio je on.

Potpredsjednica VSTS-a Biljana Simeunović rekla je da je borba protiv korupcije prioritet, dok je druga potpredsjednica Sanela Gorušanović Butigan obećala da će rukovodstvo VSTS-a dati puni doprinos da pravosuđe u narednom periodu pokaže bolje rezultate.

Dodik: Imenovanje nezakonito i politički nekorektno

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je VSTS BiH imenovan nezakonito, te da će sagledati da li ima proceduralnih grešaka i ako bude potrebno obratiće se Ustavnom sudu.

Napomenuo je da već godinu i po traje "haranga" prema VSTS-u, što je dovelo do toga da je Milan Tegeltija napustio to vijeće, očigledno pod pritiskom. Smatra da je ovakvo imenovanje nezakonito, politički nekorektno, te da je ako je bilo potrebe da se bira onda to trebalo da bude Srbin.

"Nisam ni znao ko je kandidovan, ali ako je neko od Srba imao sposobnost da glasa za Bošnjaka, da na ovaj način on bude predsjedavajući, onda je on dio bošnjačke politike i bošnjačke strukture", rekao je Dodik. Napomenuo je da je poznato da je SDA, odnosno Bakir Izetbegović uporno govorio o nekoj neadekvatnoj raspodjeli pravnih pozicija na nivou BiH.

"Evo šta se na kraju desilo. Očigledno sada Bošnjaci imaju i predsjedavajućeg VSTS-a i predsjednika Suda", rekao je Dodik.