Nema dovoljno ruku za Podžićevu smjenu

SARAJEVO - Teško da će u Parlamentarnoj skupštini BiH biti dovoljno ruku za smjenu Sifeta Podžića, ministra odbrane BiH, koju je zatražio Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Naime, stranke iz FBiH koje su na vlasti na nivou BiH, ali i opozicione kažu kako neće podržati smjenu Podžića, iz HDZ-a još nemaju konačni stav, a i SNSD još nije definitivno donio odluku hoće li doći na sjednicu.

Podsjećamo, Tegeltija je donio odluku o smjeni Podžića, za kojeg tvrdi da je, otkazujući vojnu vježbu Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH, prekršio Zakon o odbrani BiH i jednostranim potezima narušio vladavinu prava i unutrašnje povjerenje te diplomatske odnose i inostranu saradnju.

Adil Osmanović, šef Kluba SDA u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne novine" da SDA neće podržati Podžićevu smjenu, koji je inače kadar Demokratske fronte.

"Tegeltija, nakon što dva mjeseca nije sazvao sjednicu Vijeća ministara, što je direktno kršenje Poslovnika o radu, kršenje Zakona o Vijeću ministara, nema pravo da pokreće Podžićevu smjenu zato što je odgodio vojnu vježbu, uz precizno dato obrazloženje", smatra Osmanović i dodaje da je daleko veća Tegeltijina odgovornost što ne saziva sjednice i pravi blokade, nego Podžićeva zbog prolongiranja vježbe.

Aida Baručija, zamjenica predsjedavajućeg Kluba Naša stranka - Nezavisni blok u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne" kaže da njihov klub neće glasati za Podžićevu smjenu.

"Što se tiče onoga što je ministar Podžić uradio, podržavamo to s obzirom na informaciju da većina osoblja Oružanih snaga BiH nije imunizirana. To nam je veoma bitno. Manjača je velika vojna vježba, veliki broj članova OS BiH bio bi prisutan i mogućnost zaraze bi bila na visokom nivou, bez obzira na mjere koje bi se poduzele u vidu maski, jer nemoguće je napraviti distancu ukoliko se radi o vojnoj vježbi. On nije otkazao vježbu, nego ju je odgodio, a ministru ću postaviti pitanje zašto se OS BiH nisu imunizirale, zašto nisu bile u prioritetu kao i uposlenici u zdravstvu te institucijama za zbrinjavanje starijih lica", kaže Baručija.

Snježana Novaković Bursać, predsjedavajuća Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu BiH, ističe za "Nezavisne novine" da je ministar Podžić prekršio zakon svojim postupkom, a kao drugo da je poslao jasnu poruku, kako Republici Srpskoj, tako i Srbiji, šta on o ukupnim odnosima misli i kakve su mu namjere.

"Obrazloženje koje je dao ne vrijedi ni komentarisati. Naša odluka će biti usklađena sa jednom porukom koju je on poslao svojim postupanjem. Mi ćemo svoje ponašanje dogovoriti sa ostalim klubovima i sa institucijama RS u momentu kada procijenimo da je to postupanje, a jeste, direktno usmjereno protiv dobrih odnosa, koje RS ima sa Srbijom u smislu specijalnih i paralelnih veza, a da ne pričamo o potrebi da se sarađuje sa susjednim državama", kaže Novaković Bursaćeva.

Nenad Nešić, poslanik DNS-a u Predstavničkom domu BiH, za "Nezavisne novine" naglašava da će se ponašati u skladu sa zaključcima Narodne skupštine RS.

"U svakom slučaju podržavam smjenu Sifeta Podžića. Smatram da nikada nije ni trebalo da bude na toj funkciji i da je to greška, prvenstveno SNSD-a i lično mene, koji sam podržao njegovo imenovanje. Jednostavno smo morali postaviti kriterijume da se određeni ljudi poput Podžića i Turkovićeve ne mogu nalaziti na takvim pozicijama. Ovo je nauk kako mi iz RS treba da se ponašamo. Na kraju krajeva, treba da se ugledamo na Bošnjake. Vi se sjećate da su oni osporili imenovanje Božovića, koji je svetac u odnosu na Podžića i Turkovićevu", kazao je Nešić i dodao da, ukoliko dođe do drugačijeg dogovora političkih partija u Republici Srpskoj, on će se tako ponašati.

Borjana Krišto (HDZ), zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, za "Nezavisne novine" je rekla da tu ima mnogo problema i otvorenih pitanja te da Klub još nije zauzeo stav.

"Ne znam o čemu bismo zauzeli stav, ništa službeno nismo dobili kao kolegij", kaže Krišto.

Zakon o Vijeću ministara BiH nalaže da predsjedavajući Predstavničkog doma BiH, od momenta kada zahtjev o smjeni stigne u parlament, ima rok od 15 dana da sazove sjednicu s obaveznom tačkom dnevnog reda.